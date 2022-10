Thực hư thông tin 2 nam sinh ĐH Tài nguyên và Môi trường đánh nhau nguy kịch

Trao đổi với VOV.VN sáng nay (11/10), cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phòng Công tác sinh viên, ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội xác nhận sáng 10/10, tại trường có 2 nam sinh xảy ra xô sát do mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên thông tin 1 nam sinh bị thương nặng đang nguy kịch là chưa chính xác.

ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác nhận có việc nam sinh đánh nhau vào sáng 10/10 (Ảnh cắt từ clip)

“Nguyên nhân xô xát do chuyện tình cảm, cả 2 đều có tình cảm với một bạn nữ từng là sinh viên tại trường nhưng hiện nay đã nghỉ, một người là người yêu cũ và một người là người yêu hiện tại. Do mâu thuẫn nên cả 2 đã không làm chủ được hành vi, dẫn đến xô xát. Thời điểm xảy ra sự việc, công an quận cũng đang tham gia giảng tuần Công tác sinh viên tại trường nên đã kịp thời can thiệp, nhà trường cũng đã mời công an phường Phú Diễn vào làm việc.

2 nam sinh đều chỉ bị thương nhẹ, không phải vào viện. Hiện tại, công an phường đang giải quyết vụ việc, yêu cầu các em viết bản tường trình, cam kết không tái phạm, đồng thời mời gia đình đến làm việc”, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết.

Cũng theo cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhà trường sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan công an để có biện pháp xử lý phù hợp với sinh viên vi phạm quy định đồng thời trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, pháp luật cho sinh viên toàn trường.