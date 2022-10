Từ 10/10, miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đầu tiên

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo quan sát trên hệ thống bản đồ khí tượng, khối không khí lạnh đang ở khu vực phía Bắc của Trung Quốc có cường độ khá mạnh.

Dự báo khoảng ngày 9/10 khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du, vùng đồng bằng và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ. Dự báo nó sẽ gây ra một đợt giảm nhiệt mạnh, nền nhiệt về đêm và sáng sớm ở vùng núi phía Bắc có thể dưới 20 độ C. Ngoài ra nó cũng có khả năng gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, gió mạnh, biển động trên các khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trong tháng 10 các đợt không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta; không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 10/2022.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 7 đến ngày 15/10, áp cao lục địa được tăng cường lệch đông và tiếp tục tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 9 - 10/10. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục tăng cường và lấn về phía Tây và nâng trục chậm lên phía Bắc.

Khu vực Bắc Bộ thời kỳ từ đêm 7 - 10/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 09/10, trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Khu vực Trung Bộ đêm 7 - 9/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 9 đến đêm 10/10 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời kỳ từ ngày 10 - 15/10, Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ ngày 10 - 11/10 trời chuyển lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.