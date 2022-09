Bà Nguyễn Phương Hằng khai động cơ lên mạng livestream

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mâu thuẫn cá nhân

Theo KLĐT, từ tháng 6/2021, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội là YouTube, Facebook (gồm tài khoản Facebook “Ha Lee”, “Nguyễn Phương Hằng”); 5 tài khoản YouTube là “Trường Đua Đại Nam”, “Chistiana Nguyen”, “LONG VLOG”, “Tin Nóng Nhất 24h”, “Luật sư Vlog”, tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn có nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan điều tra Công an TPHCM. Ảnh: C.A

Từ đó, bà Đinh Thị Lan, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Công Vinh đã gửi đơn tố cáo bà Hằng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã trưng cầu Sở TT&TT tỉnh Bình Dương giám định tài liệu đối với các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng về các cá nhân tố cáo bà. Sở TT&TT tỉnh Bình Dương có 3 kết luận giám định. Theo đó, kết luận phát ngôn của bà Hằng có chứa nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, vi phạm Luật An ninh mạng 2018, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Ngày 8/4/2021, bà Nguyễn Phương Hằng bị Sở TT&TT TPHCM xử phạt hành chính về hành vi vi phạm hành chính, theo Nghị định 72 của Chính phủ. Ngày 24/3, bà Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ngày 6/7, bà Hằng cũng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tại bản KLĐT, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nêu, tại Cơ quan điều tra, bà Hằng giải thích nguyên nhân dẫn đến những buổi bà livestream phát ngôn về những cá nhân trên là do họ có những từ ngữ, phát ngôn xúc phạm bà và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng), từ đó bà Nguyễn Phương Hằng bức xúc và dùng từ ngữ để xúc phạm lại những người này.

Vụ án chưa dừng lại

Theo KLĐT, hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng đã phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, tội phạm và hình phạt quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để đưa, chia sẻ thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng với mục đích câu “like” và các đối tượng liên quan khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị chức năng, xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.