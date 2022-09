Rạng sáng 7/9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường cháy quán karaoke An Phương trên đường Trần Quang Diệu, TP Thuận An (Bình Dương).

Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận đến nay, có 12 người chết trong vụ cháy. Ngoài ra, 2 nạn nhân bị thương rất nặng đang được cấp cứu. Với tính chất nghiêm trọng của sự việc, ông Minh cho biết tỉnh đã phân công Phó chủ tịch Thường trực lên hiện trường vụ cháy và trực tiếp chỉ đạo.

Đêm hôm trước, khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát PCCC đã mang bình oxy vào trong quán kiểm tra, phát hiện một số người bị mắc kẹt bên trong các phòng karaoke trên tầng. Những người mắc kẹt không còn sống.

Đến 4h ngày 7/9, hai thi thể đầu tiên được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường và chuyển về nhà xác.

Ngoài những nạn nhân tử vong, lực lượng chức năng cho biết trước đó, một số người mắc kẹt trên nóc quán karaoke được cảnh sát đưa xuống an toàn.

Cảnh sát đến hiện trường dập lửa. Ảnh: A.T.

Khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phương trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực tầng lầu của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Quán chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương thời điểm nhận tin báo cháy đã điều động 13 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hỏa.

Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục thống kê số người thương vong trong vụ hỏa hoạn, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy.