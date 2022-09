Chi tiết iPhone 14 Pro Max vừa mở bán trên toàn cầu

Ngay sau khi các sản phẩm iPhone 14 được mở bán, nhiều người Việt có mặt tại Singapore, Thái Lan đã sớm mua được những chiếc máy đầu tiên. Dự kiến, những chiếc máy này sẽ sớm được xách tay về thị trường Việt Nam.

Một tuần sau khi chính thức ra mắt sản phẩm, Apple đã chính thức mở bán iPhone 14 series tại hàng loạt thị trường lớn. Năm nay, ngoài Singapore thì những "thợ săn" iPhone xách tay đầu tiên tại Việt Nam có thêm một điểm khác là Thái Lan để tìm mua iPhone mới. Sau khá nhiều "gian truân" khi các cửa hàng uỷ quyền Apple tại đây thông báo chỉ nhận trả máy cho khách đặt trước nhưng sau đó lại "quay xe" bán máy cho khách xếp hàng, những chiếc iPhone 14 đầu tiên cũng đã đến tay người dùng Việt.

Tuy nhiên, theo quy định tại các điểm bán này, mỗi khách chỉ được mua một máy và phải kích hoạt ngay tại điểm bán. Điều này ít nhiều gây khó khăn cho người xếp hàng săn iPhone mới mang về bán lại. Họ buộc phải tìm mua lại hàng của đã đặt trước với giá chênh đến vài triệu đồng/máy. Do đó, nhiều khả năng trong hôm nay, iPhone 14 Pro hay Pro Max xách tay về nước sẽ bị đội giá khá mạnh. Một số người đã chào bán những chiếc iPhone 14 Pro Max xách tay bản 256 GB với giá khoảng 50-60 triệu đồng.

Đây chính là iPhone 14 Pro Max phiên bản màu tím - bản được săn đón nhiều nhất trong thời gian qua. Có thể thấy, máy không hoàn toàn có màu tím mà hơi ngả sang xám. Do là màu mới, dễ để nhận diện nhất so với thế hệ trước nên phiên bản màu sắc này cũng được ưa chuộng nhất trong những ngày này. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán sau khi máy về nhiều, có thể màu vàng mới là màu có doanh số tốt nhất.

So với thế hệ trước, người dùng gần như không thể phân biệt được iPhone 14 Pro hay Pro Max so với thế hệ trước nếu chỉ nhìn vào thiế kế bên ngoài. Vẫn là kiểu dáng vỏ kính sang trọng, logo Apple chìm, với cụm 3 camera thiết kế lớn đặt ở mặt sau. Tuy nhiên, Apple đã nâng cấp "chất" bên trong camera này với camera chính 48 MP, trong khi 2 camera còn lại vẫn có độ phân giải 12 MP.

Khung viền bằng thép không gỉ quen thuộc. Một điểm nâng cấp sáng giá khác của iPhone 14 Pro và Pro Max ở bên trong chính là con chip A16 Bionic thế hệ mới với tốc độ xử lý nhanh hơn khoảng 20% và tiết kiệm pin hơn.

Dynamic Island chính là một trong những bất ngờ thú vị nhất trên iPhone 14 Pro và Pro Max (iPhone 14 và 14 Plus vẫn giữ thiết kế màn hình khuyết đỉnh cũ). Phần khuyết trên màn hình giờ đây đã được làm "trôi nổi" ở sát cạnh trên. Apple đã xử lý một cách thông minh để biến nó thành một nơi hiển thị thông báo hoặc thực hiện nhanh một số tác vụ trên các ứng dụng quan trọng của mình.

Hiện tại, Dynamic Island hỗ trợ cho khoảng 30 tác vụ khác nhau. Có thể trong tương lai, nó sẽ tiếp tục tương thích nhiều hơn nữa với các ứng dụng từ bên thứ 3. Trên iPhone mới, hãng cũng đã trang bị màn hình Alway On Display - là thứ đã xuất hiện từ lâu trên điện thoại Android.

Khi cài đặt tính năng nhận diện khuôn mặt với Face ID, có thể thấy phần khuyết đỉnh hình viên thuốc của màn hình cũng đã khéo léo bị che đi. iPhone 14 Pro và Pro Max hiện là những chiếc smartphone mạnh nhất trên thị trường.

Các nguồn tin trong nước cho hay, iPhone 14 series chính hãng sẽ cho đặt hàng chính thức từ cuối tháng 9 và mở bán đầu tháng 10 - sớm hơn tất cả các năm trước đây. Các đại lý tự tin iPhone 14 sẽ phá kỷ lục doanh số so với các thế hệ iPhone trước. Máy đang được chào giá dự kiến từ 25 triệu cho bản tiêu chuẩn, 28 triệu cho bản Plus, 31 triệu cho bản Pro và 34 triệu cho bản Pro Max.

So với iPhone 14 Pro và Pro Max, bản 14 tiêu chuẩn ít được quan tâm hơn, một phần vì người Việt thường chuộng các phiên bản cao cấp. Ngoài ra, iPhone 14 năm nay cũng không nâng cấp về phần cứng so với thế hệ trước khi vẫn dùng con chip A15 Bionic giống iPhone 13. Thiết kế sản phẩm cũng hoàn toàn không khác biệt. Ở góc độ đánh giá chung, người dùng iPhone 13, thậm chí iPhone 12 không có nhiều lý do để "lên đời" iPhone 14.

Các chuyên gia cho rằng iPhone 14 đang được định vị là sản phẩm "chim mồi" để người dùng nâng cấp lên iPhone 14 Pro và Pro Max. Các báo cáo gần đây cũng chỉ ra lượng đặt trước cho iPhone 14 và 14 Plus không được như kỳ vọng của giới phân tích, nhưng lại nằm trong kế hoạch của Apple. Hãng muốn đẩy doanh số của các bản cao cấp lên nhằm gia tăng lợi nhuận. Có vẻ như, kế hoạch này đã phát huy hiệu quả.

Theo Nhịp sống Kinh tế