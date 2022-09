Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, trái luân thường đạo lý mà Minh đã khiến 3 gia đình tan nát, vợ và các con của Minh sống trong sự đau đớn tủi nhục. Không chỉ thế, với tội giết người, Minh sẽ phải chịu bản án thích đáng với hành động dã man, mất nhân tính của mình.

Phạm Văn Minh vốn ít học, quê ở xã miền núi Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Năm 2020, theo bạn bè giới thiệu, Minh ra Bắc Ninh để làm ăn, thời gian đầu, Minh làm cho 1 doanh nghiệp làm đúc sắt, sau đó đi lái xe tải, lái taxi để kiếm tiền nuôi con. Trong thời gian này, Minh thuê nhà của chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1980, trú ở phường Châu Khê, TP Từ Sơn, sau đó có quan hệ tình cảm với chị này. Chị P làm nghề bán rau ở chợ Tháp, bỏ chồng và có phòng trọ cho thuê. Cuộc tình của chị P và Minh dù trái luân thường đạo lý nhưng tình cảm khá mặn nồng. Hằng ngày, Minh đi làm, chị P đi chợ, trưa và tối nấu cơm ăn cùng với nhau. Trong thời gian sống với chị P, tiền kiếm được chi vào tình phí hết, không gửi về cho vợ con được bao nhiêu.

Công an Bắc Ninh dẫn giải đối tượng Minh đi thu tang vật.

Đến tháng 6-2022, do công việc không ổn định nên Minh bỏ việc về quê. Tuy nhiên, hắn ta vẫn thường xuyên liên lạc với chị P, thường xuyên tranh thủ ra Bắc Ninh thăm chị. Thời gian gần đây, Minh thấy chị P có biểu hiện khác lạ nên đã để ý, phát hiện chị P thường xuyên nhắn tin cho người khác. Nghi chị P có người tình mới, Minh đã để ý và phát hiện chị P hay nhắn tin cho anh Trần Văn H, sinh năm 1976 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Anh H là đội trưởng của một công ty đóng trên địa bàn TP Từ Sơn. Anh H cũng đã có vợ con ở Bắc Giang, gia đình hạnh phúc, vợ anh H là người chỉn chu, tình cảm, hết lòng lo cho chồng con. Tuy nhiên, sau khi Minh về quê vào tháng 6-2022, chị P đã quen và có tình cảm với anh H, hai người thường xuyên qua lại với nhau.

Biết chuyện này, Minh ghen tuông nên đã nhiều lần “dằn mặt” chị P, không cho người tình quan hệ với anh H. Tuy nhiên, vốn là người đàn bà không đoan chính, chị P không dứt tình cảm với Minh nhưng cũng không chấm dứt việc quan hệ với anh H mà tiếp tục “bắt cá hai tay” với hai người đàn ông đều đã có gia đình. Cũng chính vì điều này đã dẫn đến vụ án mạng đau lòng và bi kịch cho 3 gia đình, trong đó có cả những đứa con của chị P phải gánh chịu.

Ghen tuông, bực bội về chuyện người tình không chung thủy với mình, ngày 18-9, Minh đi xe máy từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh để tìm người tình. Sau khi đến nhà không gặp chị P, Minh đi xe máy lòng vòng để tìm thì bất ngờ phát hiện anh H đèo chị P đi đám cưới về. Khi gặp người tình, Minh điên tiết đánh chị P, ghen tuông ầm ĩ khiến cho những người trong khu trọ ái ngại. Tối 18-9, Minh ngủ lại nhà chị P cho đến rạng sáng thì bỏ đi. Người đàn bà này cũng không ngờ được rằng, gã người tình đã biết được quy luật của “chàng” người tình kia nên thủ sẵn dao để tìm cách sát hại cho hả cơn ghen cuồng.

Con đường lầy lội dẫn vào nhà đối tượng Minh

Đến khoảng gần 5h sáng 19-9, người dân đi tập thể dục ở khu vực Song Tháp, phường Châu Khê, Từ Sơn phát hiện một người đàn ông gục bên cạnh xe máy, trên người có vết thương chảy máu nên đã hô hoán và báo cáo với cơ quan Công an. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện TP Từ Sơn sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn H. Trên người anh H có 2 vết thương do vật sắc nhọn gây nên; ví tiền, xe máy không bị mất. Hiện trường chính nơi xảy ra vụ án cách nơi nạn nhân gục ngã khoảng 500m.

Xác định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn nên lực lượng chức năng đã tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là các mâu thuẫn nợ nần, làm ăn, tình ái; tìm nhân chứng, người biết việc, trích xuất các camera của nhà dân dọc bên đường. Tuy nhiên, không có camera nào ghi được hình ảnh nạn nhân bị sát hại. Do trời tối nên nhân chứng cũng không biết gì cụ thể, chỉ nhìn thấy có 1 người đàn ông đi xe máy qua vung tay với nạn nhân rồi đi tiếp.

Phân tích bản vẽ hiện trường một vụ trọng án.

Qua rà soát các mối quan hệ, những người làm việc cùng với anh H đều cho biết, nạn nhân là người hiền lành, tử tế, không rượu chè, cờ bạc, cũng không nợ nần ai. Chính vì vậy, lực lượng chức năng chuyển hướng tập trung nghiên cứu về các quan hệ tình cảm của nạn nhân và phát hiện anh H có quan hệ tình cảm với chị P, chiều hôm trước vẫn chở chị P đi đám cưới. Được mời lên làm việc tại cơ quan Công an, chị P đã kể lại câu chuyện bị Minh đánh, sau đó Minh bỏ đi đâu không rõ.

Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Minh. Lần theo dấu vết của Minh, lực lượng chức năng xác định sau khi gây án, Minh bỏ trốn về quê ở Thanh Hóa. Ngay trong đêm 19-12, Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo 1 tổ công tác do các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự vào ngay Thanh Hóa để tổ chức truy bắt đối tượng Minh. Vào đến quê Minh ở xã Cẩm Long, Cẩm Thủy đã nửa đêm, mặc dù rất mệt sau 1 ngày làm việc cật lực, nhưng tổ công tác không ai dám nghỉ ngơi, phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tổ chức nắm tình hình, xác định đối tượng đang ở nhà. Nơi Minh ở là khu vực miền núi, xa khu dân cư, trên một quả đồi, có rất nhiều cây cối, dễ tẩu thoát. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã quyết định bắt giữ đối tượng ngay trong đêm, không để hắn trốn thoát.

Đối tượng Minh chỉ chỗ vứt con dao hung khí.

Về phía Minh, sau 1 ngày chạy xe từ Bắc Ninh về Thanh Hóa, hắn ăn uống xong xuôi, coi như không có việc gì xảy ra rồi lên giường đi ngủ. Hắn không ngờ, chỉ chưa đến 1 ngày, hành tung của hắn đã bị lật tẩy. Bị bắt bất ngờ, Minh không kịp chống cự, đành tra tay vào còng. Như vậy, chưa đầy 24h đồng hồ, Công an Bắc Ninh đã giải mã thành công vụ án, bắt giữ đối tượng phạm tội, đưa về Bắc Ninh để đấu tranh, làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, Phạm Văn Minh khai nhận, do ghen tuông với nạn nhân nên hắn đã tìm hiểu trước, nắm rõ quy luật sinh hoạt của anh H là thường xuyên đi mua đồ ăn sáng rất sớm để ăn rồi đi làm. Với quyết tâm sát hại tình địch để thỏa máu ghen tuông, Minh đã chuẩn bị 1 con dao nhọn, đem theo người để tìm cách gây tội ác. Theo đó, đêm 18-8, sau khi ngủ với chị P, khoảng 4h30 sáng 19-9, Minh mang theo dao, lấy xe máy phóng đi. Biết anh H sẽ đi qua khu vực cầu Song Tháp, phường Châu Khê nên Minh đợi sẵn ở đó. Đến khoảng 5h15 cùng ngày, anh H đi mua đồ ăn sáng qua, Minh đã chặn đầu xe máy, dùng dao đâm 2 nhát vào người anh H rồi phóng xe về Thanh Hóa. Khi đi đến khu vực bến xe nước ngầm, Hà Nội, Minh vứt dao rồi đi tiếp. Sau khi bắt giữ được Minh, Công an Bắc Ninh đã dẫn giải đối tượng đến địa điểm vứt dao là hung khí gây án. Đến 11h30 ngày 20-9, tổ công tác Công an Bắc Ninh đã thu giữ được tang vật vụ án là con dao nhọn được vứt tại khu vực đường Vành đai 3, thuộc tổ 14, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.

Về phía vợ con Minh, sau khi thấy Minh bị bắt, mấy mẹ con đều choáng váng khi biết chồng, cha của mình gây tội ác tày trời như vậy. Vợ Minh không thể ngờ, người chồng đầu gối tay ấp của mình, đã quan hệ bất chính lại còn ghen tuông vô lối, nhẫn tâm sát hại người khác. Vợ con nạn nhân H cũng đau khổ không kém khi người đàn ông hết mực chỉn chu, biết thương yêu vợ con, chăm lo cho gia đình lại ngoại tình dẫn đến thiệt thân. Đáng trách nhất là chị P – người là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ án. Vì sự lẳng lơ, bất chấp luân thường đạo lý đã gây ra cảnh đau lòng, người chết, kẻ vào tù, bản thân và gia đình mình chịu sự coi thường, khinh rẻ của xã hội. Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người, bởi nếu không kiểm soát được tình cảm, không làm chủ được bản thân thì có thể dẫn đến những chuyện đau lòng.

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh về tội giết người và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.