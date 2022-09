Khởi tố hiệu trưởng, kế toán trường tiểu học lập sách khống hỗ trợ học sinh nghèo

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhiên (SN 1983) - Kế toán Trường tiểu học Ngọc Sơn (TP Hải Dương) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Sơn – nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngọc Sơn về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Phạm Văn Sơn - nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngọc Sơn (TP Hải Dương) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Tú

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Dương bước đầu xác định, các năm 2018, 2019, bị can Phạm Văn Sơn đã không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ học sinh được hưởng chính sách “hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo” và “hỗ trợ kinh phí cho học sinh khuyết tật, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo” tại trường nhưng vẫn ký vào các chứng từ do Nhiên (kế toán) lập khống.

Sau đó, nữ kế toán hoàn tất hồ sơ, chứng từ rút tiền ngân sách, quyết toán số tiền đã rút với cơ quan có thẩm quyền, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 162 triệu đồng.