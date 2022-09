Phát hiện thi thể cụ bà 95 tuổi bị chôn trong vườn nhà con trai

Sáng 27-9, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ trường hợp cụ bà P.T.K. (95 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư) nghi bị chôn trong vườn nhà, sau đó trồng cây chuối lên nhằm phi tang.

Trước đó, vào đêm 25-9, anh Đ.D.T. (31 tuổi), là con trai ông Đ.D.M. (59 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa) đến Công an xã Hiệp Hòa trình báo về việc bà nội mình (cụ K.) bị mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã đã tới nhà ông Đ.D.M., nơi cụ K. đang sống cùng, để xác minh, làm rõ.

Do ông M. nói không biết nên lực lượng chức năng đã cùng người thân trong gia đình và hàng xóm tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Ngày 26-9, Công an xã Hiệp Hòa đã mời ông M. đến trụ sở để làm rõ các vấn đề xung quanh vụ việc trên. Cùng thời gian này, lực lượng công an đã tới nhà để thu thập thêm thông tin từ người thân và hàng xóm ông M..

Tại khu vực trong vườn nhà ông M., Công an xã đã phát hiện một ụ đất cao hơn bình thường, bên trên có trồng một cây chuối cùng dấu vết còn mới nên tiến hành đào ụ đất nghi vấn. Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cụ K. chôn phía dưới.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư và các lực lượng chức năng đã khoanh vùng hiện trường, tổ chức khám nghiệm và giám định pháp y tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.