Theo mẹ đến quán nét, bé gái 4 tuổi bị ‘yêu râu xanh’ dâm ô

Chiều 15.9, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Đống Đa ( Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Như Vương (29 tuổi, trú P.Phương Mai, Q.Đống Đa) để làm rõ tội “ dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Như Vương tại cơ quan điều tra. Ảnh LINH NHI

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22 giờ ngày 1.9, chị H.M (26 tuổi, quê tại Nghệ An) cùng chồng và 2 con nhỏ đến quán game ở P.Kim Liên (Q.Đống Đa) chơi.

Khoảng 0 giờ ngày 2.9, vợ chồng chị M. cùng con út nằm ra ghế để ngủ; riêng bé gái tên K. (4 tuổi) ngồi xem điện thoại cạnh bố mẹ và em.

Thời điểm này, Vương vừa nhậu xong đến quán và ngồi máy tính cạnh chỗ bé K. đang xem điện thoại. Thấy bố mẹ bé ngủ say, Vương đã kéo bé K. lại gần và có hành vi dâm ô cháu bé. Thực hiện xong hành vi, Vương ngả ra ghế ngủ luôn vì say rượu.

Khoảng 3 giờ ngày 2.9, chị M. tỉnh dậy thì thấy con gái không mặc quần nên hỏi và biết con mình bị dâm ô, đã đến công an trình báo.

Biết không thể trốn thoát, ngày 3.9, Vương đến Công an P.Kim Liên trình báo và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vương khai do bản thân say rượu, nảy sinh dục vọng và không làm chủ được hành vi nên dâm ô bé K.

Theo Công an Q.Đống Đa, trong vụ việc, bố mẹ bé K. cũng có lỗi khi đưa con nhỏ đi chơi đêm ở quán nét, sau đó lăn ra ngủ. Điều này khiến Vương có cơ hội phạm tội