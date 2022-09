Thời tiết hôm nay 17/9/2022: Hà Nội tiếp tục duy trì mưa lớn

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay‏

‏Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/9, ‏‏thời tiết Hà Nội‏‏ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏24 - 27 độ‏

- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏31 - 33 độ, có nơi trên 33 độ‏

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

‏Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.‏

‏Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay‏

‏Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm hôm nay (17/9), ‏‏thời tiết TP HCM‏‏ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.‏

- Gió Tây Nam cấp 2 - 3.‏

- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 23 độ. ‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.‏

‏Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.‏

‏- Gió Tây Nam cấp 2 - 3.‏

- Nhiệt độ thấp nhất: ‏‏24 - 27 độ.‏

- Nhiệt độ cao nhất: ‏‏30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay‏

‏Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 17/9, ‏‏thời tiết Đà Nẵng‏‏ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Cụ thể:‏

‏Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.‏

- Nhiệt độ: 24 - 34 độ.‏

‏- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 62 - 91%.‏

‏Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.‏

‏- Nhiệt độ: 24 - 33 độ.‏

‏- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 64 - 93%.‏

‏Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.‏

‏- Nhiệt độ: 25 - 34 độ.‏

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 60 - 90%.‏

‏Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.‏

‏- Nhiệt độ: 26 - 32 độ.‏

‏- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 62 - 95%.‏

‏Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to trên 70 mm‏

‏Ngày hôm qua, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 19h ngày 16/9 có nơi trên 70 mm như: Chế Tạo (Yên Bái) 70,8 mm, Tân Uyên (Lai Châu) 75,6 mm, Lạc Sỹ (Hòa Bình) 75,5 mm, Đại Từ (Thái Nguyên) 93,6 mm,...‏

Dự báo từ đêm 16/9 đến sáng 17/9, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm; những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ trưa chiều 17/9 mưa lớn ở Tây Bắc và Việt Bắc giảm nhanh.‏

‏Ngày và đêm 17/9, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).‏

‏Sáng và đêm 17/9, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.‏

Cảnh báo mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.‏

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp‏.