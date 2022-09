Sự việc Hiền Hồ chuẩn bị trở lại chỉ sau khoảng 6 tháng kể từ khi scandal xảy ra đang khiến dư luận tranh cãi. Họ phản đối việc Hiền Hồ trở lại và cho rằng nghệ sĩ khi vướng scandal, đặc biệt những vụ việc liên quan đến đạo đức cần chân thành hơn sau mỗi lời xin lỗi.

Việc trở lại chỉ sau vài tháng vướng scandal thực tế là điều không được chấp nhận ở các thị trường giải trí lân cận, chẳng Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Thoải mái hoạt động sau khi vướng scandal

Tháng 4, loạt ảnh thân mật của Hiền Hồ với ông Hồ Nhân lan truyền trên mạng xã hội. Khi đó, trả lời Zing, ông Hồ Nhân khẳng định 2 người chỉ là "anh em họ của nhau". Đáng nói, thời điểm đó, ông Hồ Nhân chưa hề ly hôn. Vụ việc khiến Hiền Hồ bị chỉ trích dữ dội. Ít ngày sau đó, Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi. Cô cho biết bản thân thấy có lỗi, khủng hoảng, suy sụp và thất vọng với chính mình vì những chuyện đã qua.

“Khi biến cố lớn như vậy xảy ra, tôi đã quá suy sụp, khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi đóng tất cả tài khoản mạng xã hội cá nhân. Mỗi ngày trôi qua, tôi lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo xảy ra. Hơn nữa, tôi phải dành sự tôn trọng riêng tư cho những người có liên quan. Do đó, tôi im lặng chứ không phải có ý định né tránh”, Hiền Hồ chia sẻ.

Hiền Hồ gây tranh cãi vì chuẩn bị trở lại ngành giải trí.

Tuy nhiên, sau chưa đầy 6 tháng dừng hoạt động, Hiền Hồ chuẩn bị trở lại. Ngày 11/9, nữ ca sĩ tổ chức đêm nhạc bán vé và có khách mời tại TP.HCM. Nguồn tin cho biết sau đêm nhạc, Hiền Hồ phát hành sản phẩm mới. Thông tin trên khiến khán giả phẫn nộ. Họ cho rằng thời gian dừng hoạt động để suy ngẫm về sai lầm của Hiền Hồ là quá ngắn ngủi. Sự trở lại của cô được đánh giá không tôn trọng khán giả. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng sẽ tẩy chay Hiền Hồ.

“Nghệ sĩ Việt vướng scandal thường chỉ cần im lặng một thời gian rồi trở lại như không có chuyện gì xảy ra”, “Giọng hát có hay đến mấy nhưng nhân cách không tốt, tôi cũng không ủng hộ”, “Cứ có Hiền Hồ, tôi chuyển kênh”, “Mới 6 tháng đã hoạt động trở lại, không phải quá nhanh sao. Hầu hết nghệ sĩ cũng phải mất vài tháng, thậm chí cả năm mới ra được sản phẩm mới. Vậy mà ca sĩ mắc scandal nghiêm trọng về đạo đức như Hiền Hồ lại trở lại quá sớm. Cô ấy có thật sự hối lỗi và tôn trọng khán giả không vậy”, khán giả bình luận.

Tương tự Hiền Hồ, Jack vướng tranh cãi về đạo đức nhưng trở lại ngành giải trí khá sớm và gần đây thoải mái hoạt động bất chấp sự thất vọng của khán giả về ồn ào cũ. Tháng 8/2021, Jack bị nhiều tài khoản tố lăng nhăng. Bạn diễn trong nhiều MV của Jack là Thiên An thậm chí cho biết có con chung với nam ca sĩ.

Theo Thiên An, Jack không thực hiện trách nhiệm người cha, để cô một mình chăm sóc con. Sau đó, Jack đăng bài thừa nhận từng yêu Thiên An và họ có con chung. Tuy nhiên, giọng ca Sóng gió nhấn mạnh thời điểm hẹn hò Thiên An, anh không có mối quan hệ tình cảm nào.

Ngay sau khi tranh cãi nổ ra, Jack vẫn xuất hiện trên chương trình Running Man phiên bản Việt. Anh vắng mặt ở những tập cuối của chương trình. Tháng 7, nam ca sĩ phát hành MV mới mang tên Ngôi sao cô đơn. MV này nhận 1 triệu lượt dislike (không thích), trong khi like (thích) là 600. Nhiều khán giả thể hiện sự phản đối Jack thông qua cách nhấn dislike MV.

Hình ảnh Jack trong MV Ngôi sao cô đơn.

Huỳnh Anh là một trong những nghệ sĩ liên tục vướng tai tiếng từ khi vào nghề. Anh từng đi muộn đến mức bị phê bình, rồi không đến ghi hình khiến cả đoàn phim phải thay đổi lịch trình. Lần nào anh cũng xin lỗi nhưng ít lâu sau, công chúng lại thấy nam diễn viên vướng tranh cãi. Đương nhiên, anh vẫn hoạt động, đóng phim thoải mái sau các ồn ào.

Khán giả Việt ngày càng khắt khe

Nhìn ra thị trường giải trí Hàn Quốc hay Hoa ngữ, có thể thấy những nghệ sĩ vướng scandal liên quan đến đạo đức phải trả giá rất đắt. Cùng thời điểm scandal của Jack nổ ra, Lucas - thành viên nhóm nhạc NCT, WayV ở Hàn Quốc - bị tố yêu nhiều cô gái cùng lúc. Lucas xin lỗi và dừng toàn bộ lịch trình đến hiện tại. Mỗi khi có tin đồn Lucas hoạt động trở lại, công chúng Hàn Quốc đều kịch liệt phản đối.

Soojin hay Kim Ga Ram thậm chí bị đuổi khỏi nhóm cũng như ngành giải trí vì vướng cáo buộc bắt nạt bạn bè thời đi học.

Trước khi vướng scandal ngoại tình với đạo diễn Hong Sang Soo, Kim Min Hee là ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô đánh mất sự nghiệp vẻ vang sau bê bối. Theo Ten Asia, hai ngôi sao không thể xuất hiện công khai ở các sự kiện trong nước mà chỉ giới thiệu bộ phim và tham gia các lễ trao giải ở nước ngoài. Họ bị tẩy chay vì công khai ngoại tình. Khán giả nước này không chấp nhận những nghệ sĩ vi phạm vấn đề đạo đức kể cả họ tài năng và nổi tiếng đến đâu.

Ở Trung Quốc, Trịnh Sảng cũng mất hoàn toàn hy vọng trở lại ngành giải trí sau khi lộ việc nhờ mang thai hộ. Ngô Tú Ba, Văn Chương, Đổng Tư Thành... bị quay lưng vì ngoại tình.

Năm 2020, La Chí Tường bị phanh phui có đời sống cá nhân bê bối, lén quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ. Kể từ đó, anh biến mất khỏi các chương trình giải trí Trung Quốc. Khoảng 2 năm kể từ khi scandal nổ ra, La Chí Tường mới rục rịch trở lại nhưng vẫn bị khán giả chỉ trích.

Vướng scandal cùng thời điểm với Jack nhưng Lucas chưa được hoạt động trở lại.

Irene (thành viên nhóm Red Velvet) vướng scandal ít nghiêm trọng hơn nhưng cũng phải tạm dừng hoạt động suốt một năm. Nữ ca sĩ lợi dụng quyền lực và mắng biên tập viên thời trang. Vụ việc khiến Irene phải rút khỏi mọi lịch trình.

Nhìn chung hành động trái với quy chuẩn đạo đức và gây ảnh hưởng xấu đến khán giả là điều cấm kỵ ở Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhưng ở Việt Nam, nghệ sĩ vẫn dễ dàng trở lại sau scandal. Nhiều ý kiến cho rằng "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" nhưng việc “chạy lại” chỉ sau vài tháng dừng hoạt động vẫn là điều khó chấp nhận với công chúng.

Trao đổi với Zing, quản lý truyền thông một công ty giải trí - cho biết phản ứng với Hiền Hồ, Jack đến từ việc khán giả Việt đang ngày càng khắt khe hơn với nghệ sĩ vướng scandal.

“Điều này đến từ sự mở rộng giao lưu giữa các nền văn hóa giải trí. Việc các nghệ sĩ vướng ồn ào liên quan đến đạo đức, sử dụng chiêu rút lui một thời gian sau đó chờ dư luận lắng xuống để comeback đã không còn hiệu quả như cách đây vài năm. Jack và mới đây nhất là Hiền Hồ là những trường hợp tiêu biểu cho hiện tượng trên”, anh nói.

“Với trường hợp của Hiền Hồ, cũng cần tách riêng các đối tượng khán giả để nhìn nhận một cách khách quan. Cô ấy là ca sĩ có lượng fan nhất định. Đa phần fan có thể đứng về phía cô ấy. Nhưng bên cạnh fan là lực lượng anti-fan. Số còn lại là khán giả trung lập. Đây là lực lượng đông nhất, họ hoạt động theo các ‘cơn sóng thông tin’. Một số khán giả trung lập khi không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Hiền Hồ cho scandal lâu dần cũng chuyển hoá thành anti-fan. Chính vì thế, thời điểm này người ta dễ dàng thấy những bình luận tiêu cực về việc cô ấy comeback trên mạng xã hội”, chuyên gia truyền thông nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Lương Trọng Nghĩa cho rằng cơ quan quản lý văn hóa cần có hành động cứng rắn, đưa ra hình phạt, chế tài nhất định dành cho những nghệ sĩ có lối sống, hành động thiếu chuẩn mực.