VIDEO: Anh bắn 96 phát đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng

Bắn đại bác là nghi lễ truyền thống để kỷ niệm và tôn vinh những dịp trọng đại của Hoàng gia Anh.

Khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, nước Anh đã tổ chức bắn 96 phát đại bác trên khắp đất nước để tưởng nhớ cuộc đời bà. Đúng 13h ngày 9/9 (19h giờ Hà Nội), súng đại bác bắt đầu khai hỏa tại nhiều địa điểm trên khắp nước Anh.

Mỗi phát đại bác được bắn cách nhau 10 giây. Một số địa điểm tổ chức lễ bắn đại bác gồm Công viên Hyde ở London, Tháp London, Lâu đài Cardiff, Lâu đài Edinburgh, Lâu đài Hillsborough, York, Portsmouth và Gibraltar...

Tại Công viên Hyde, nghi lễ do Biệt đội Pháo binh Hoàng gia thực hiện. Trước đó vào chiều cùng ngày, Biệt đội Pháo binh Hoàng gia đã rời căn cứ ở Pháo đài Wellington, ngay gần Điện Buckingham, để đến sắp xếp đội hình tại công viên.

Những khẩu pháo từ Thế chiến I được kéo bởi 36 con ngựa. 6 khẩu pháo được bố trí hướng về phía dinh thự của Nữ hoàng ở London, nơi hàng nghìn người đang tập trung để bày tỏ niềm tiếc thương.

Theo Sun, Guardian