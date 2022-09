Tới 8h20 sáng 7-9, đã có ít nhất 12 người được xác định tử vong, 2 người bị thương nặng trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Your browser does not support HTML5 video. Đến 9h20, đám cháy vẫn còn âm ỉ, khói đen bốc cao trở lại trên nóc của quán karaoke An Phú. Nhiều xe chữa cháy tiếp tục tiếp nước để tiếp tục dập tắt hoàn toàn đám cháy. Do vị trí vụ cháy gần vòng xoay An Phú (giao đường Trần Quang Diệu và Mỹ Phước - Tân Vạn) có mật độ lưu thông cao nên CSGT và lực lượng chức năng tăng cường điều tiết và giải tán các đám đông hiếu kỳ. Bước đầu, qua báo cáo nhanh của lãnh đạo Công an tỉnh, cơ sở karaoke trên đã được cấp phép và thẩm định phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc sẽ được điều tra để làm rõ. Hiện Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, điều trị cho những người bị thương...