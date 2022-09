Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Tìm thấy thêm 8 thi thể trong nhà vệ sinh

Tại hiện trường vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú) chiều 7/9, một lãnh đạo TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đến 16h, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 8 nạn nhân trong đám cháy. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Lãnh đạo TP Thuận An cho biết 8 thi thể vừa được tìm thấy nằm trong nhà vệ sinh ở lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Hiện các thi thể đang được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm kiếm các nạn nhân nghi còn đang mắc kẹt trong quán karaoke.

Lực lượng PCCC đục tường giải cứu nạn nhân.

Khoảng 20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.