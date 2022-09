Những ngày qua, cư dân mạng "dậy sóng" trước loạt bài đăng tố cáo V.A - cô gái sinh năm 1995 ở Bắc Giang đã lên kịch bản, lừa đảo hàng trăm người, số tiền lên đến hơn trăm tỷ đồng.

Đặc biệt nhất là vụ cô này tự thuê người, thuê xe Rolls Royce trị giá hơn 80 tỷ đồng, thuê biệt thự sang xịn, lừa cả gia đình nhà chồng để tổ chức đám cưới ở khách sạn bậc nhất Hà Nội.

Trước những thông tin bủa vây, mới đây "nữ chính" của vụ việc đã livestream khẳng định không có chuyện cô đi lừa đảo gì cả. Cô cũng khóc lóc, xin lỗi tất cả mọi người, đặc biệt là anh người yêu mới vì đã làm ảnh hưởng tới họ.

"Sau 3 năm, vừa rồi mình có gặp và yêu một người con trai khác là anh KaLim. Mình rất yêu anh KaLim và yêu hơn người đàn ông trước của mình. Nhưng anh KaLim biết những chuyện trước của mình. Tuy nhiên mình không có lừa đảo hay dối trá ai. Mình chỉ có xuất phát điểm không tốt nên mình muốn sống cuộc đời như thế nữa.

Mình muốn sống với con người khác, cái tên khác chứ mình không lừa đảo gì. Từ khi mình mở facebook này ra mình không lừa đảo gì. Nhưng bây giờ mình phải đi rồi. Mình đang trên đường về nhà gặp anh KaLim để nói tạm biệt.

Mình mong mọi người bỏ qua cho mình. Mình không có thể giải thích được. Bên trong mình không phải con người như vậy. Mong có ngày nào đó mình quay lại mọi người sẽ đón nhận mình câu chuyện của mình.

Mình xin lỗi anh KaLim vì mình đủ cản đảm để nói cho anh biết sự thật. Mong anh KaLim tha thứ và anh KaLim tìm được hạnh phúc mới tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Thôi mình phải đi đây, một ngày nào đó mình đủ duyên phước báu mình sẽ quay lại để kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình", V.A chia sẻ trên livestream mới đây.

V.A livestream nói về vụ việc xôn xao mạng xã hội mà mình là nhân vật chính.

Trước đó, ngày 13/9, mạng xã hội xôn xao trước loạt thông tin tố cáo một cô gái tên V.A, sinh năm 1995, quê Bắc Giang, lừa đảo nhiều người bằng hàng loạt những chiêu trò tinh vi, chuyên nghiệp.

Người đăng tải bài viết tố cáo là chị N.L. Chị N.L cho biết, năm 2018, V.A. đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò, qua lại với em chồng chị. Cô gái 27 tuổi nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền.

Sau một thời gian, chị N.L. phát hiện nhiều nghi vấn khi thấy V.A. sau mỗi lần tặng quà cho nhà bạn trai thì lại đề nghị được vay tiền. Số tiền V.A. vay từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng.

Ngoài ra, trong bài tố cáo chị L. cho hay có lần, chồng của chị được V.A. rủ huy động cả chục tỷ đồng để đầu tư bất động sản.

Cũng theo chị L. đám cưới giữa V.A. được tổ chức tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ đồng.

Hình ảnh V.A đính kèm bài viết tố cáo lừa đảo từ chị N.L

Chị L. cho rằng, tất cả những việc này là chiêu trò lừa đảo của V.A. Cô ta đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xế hộp sang trọng ở để "làm màu"; thuê người đóng giả bố giàu sang; thuê người tham gia dự tiệc đám cưới; thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị V.A. lừa là khoảng 17 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc nổ ra, chị N.L cũng cho biết, hiện tại đã có hàng 100 người đã liên hệ với chị, chia sẻ việc cùng bị V.A. lừa đảo. Tuy nhiên chị này cũng cho biết chị chưa trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Liên quan tới vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận với Dân Trí, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc nhưng hiện chưa nhận được bất kỳ đơn tố giác hay tố cáo nào liên quan đến vụ việc được cho là "siêu lừa" nói trên.

Ngoài ra, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, bằng nghiệp vụ, kinh nghiệm, vị này nhận định bài tố cáo có nhiều nội dung không thực tế, mâu thuẫn và có khả năng bị "thổi phồng".