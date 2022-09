Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Hỏa thiêu thi thể trong xô sắt

Ngày 13/9, Công an Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ nội dung tin tố giác tội phạm về việc gia đình ông N.H.N (45 tuổi, ngụ TP.Huế) giao con trai tên là N.L.M.Q (3 tuổi) cho ông L.M.Q (45 tuổi, tạm trú 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) nuôi dưỡng, điều trị bệnh chậm phát triển, thế nhưng sau đó cháu bé tử vong chưa rõ nguyên nhân và ông Q. nói đã hỏa thiêu thi thể cháu.

Trước đó, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ giải quyết ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đối với đơn trình báo của ông N. Cụ thể, gia đình ông N. gửi cháu N.L.M.Q cho ông Q. chăm sóc, thế nhưng chỉ hơn 3 tuần sau đã phải nhận hung tin con mình chết vì COVID-19 và bị thiêu bằng than củi.

Gia đình lập bàn thờ cho cháu N.L.M.Q

Sau khi tiếp nhận hồ sơ này, ngày 18/4, Phòng đã lập hồ sơ giải quyết tin báo, mời ông Q. và người phụ nữ ở cùng nhà với ông là bà B. lên làm việc.

Bước đầu, ông Q. khai đã quen ông N. từ 3 - 4 năm trước. Đầu tháng 3 vừa qua, ông nhận nuôi dạy, điều trị cho cháu N.L.M.Q vì cháu bị bệnh chậm phát triển.

Ngày 3/3, ông Q. đưa N.L.M.Q về căn nhà ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh mà ông đã thuê trước đó để chăm sóc, điều trị. Trong ngôi nhà này còn có một người giúp việc cho ông là bà C.T.T.B (39 tuổi).

Mới về được 2 hôm thì cháu N.L.M.Q bị ho, sốt. Qua test nhanh, thấy cháu dương tính với SARS-CoV-2, ông Q. nhờ bà B. đi mua thuốc cho cháu uống. Đến ngày 8/3, thấy cháu không ho và sốt nữa nên ông Q. thông báo cho ông N. biết con trai ông mắc COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh.

Ngày 24/3, thấy cháu Q. liên tục ho và sốt, ông Q. lại test nhanh và phát hiện cháu tái dương tính với SARS-CoV-2. Đến 22 giờ cùng ngày, ông Q. đi ngủ và vào khoảng 2 giờ ngày 25/3, ông Q. phát hiện cháu bé đã tử vong.

Ông Q. (bìa phải) tại đám tang cháu N.L.M.Q

Vì không dám báo với chính quyền địa phương nên ông Q. lên kế hoạch tự hỏa táng thi thể cháu bé. Ông đặt thi thể cháu N.L.M.Q vào thùng các tông rồi dán băng keo kín lại; đồng thời bỏ than, dầu, xăng và xô sắt vào một thùng các tông khác rồi đưa tất cả lên ô tô của mình.

Ông Q. nhờ bà B. lái chiếc ô tô này về hướng huyện Đam Rông. Đến khoảng 8 giờ ngày 25/3, chiếc ô tô rời quốc lộ 27, rẽ vào một con đường đất. Ông Q. nói bà B. quay ra quốc lộ, còn mình ở lại để gặp một người bạn nhằm trao đổi công việc.

Thấy bà B. đã đi khá xa, ông Q. chuyển 2 thùng các tông từ trên xe xuống đất, hỏa thiêu xác cháu Q. trong xô sắt trong khoảng từ 4 - 5 tiếng đồng hồ rồi chất mọi thứ lên ô tô. Khi bà B. quay lại, ông Q. bảo bà lái ô tô xuống Khánh Hòa và ngủ tại đó.

Đến khoảng 20 giờ ngày 26/3, khi bà B. lái chiếc ô tô đến TP.Huế, ông Q. nói với bà rằng cháu Q. chết vì COVID-19 và ông đã hỏa táng thi thể cháu.

Sáng 27/3, ông Q. mua một hũ sành rồi tìm chỗ vắng người, bỏ tro cốt của cháu Q. vào hũ; sau đó điện thoại hẹn gặp ông N., báo tin cháu N.L.M.Q đã chết vì COVID-19 và đưa hũ tro cốt cho ông.