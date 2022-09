Xe tang chở linh cữu nữ hoàng Anh sẽ bắt đầu hành trình 290 km

Quan tài bằng gỗ sồi của nữ hoàng được đưa đi từ lâu đài Balmoral tới Edinburgh, đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình quốc tang, với tang lễ chính cấp quốc gia cấp sẽ được tổ chức ở London vào ngày 19/9, theo AFP.

Chiếc xe tang chở linh cữu của vị quân vương tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh sẽ có chuyến đi kéo dài 6 giờ qua các thị trấn của Scotland trước khi đến Edinburgh, nơi thi hài nữ hoàng sẽ an nghỉ trong hai ngày để mọi người có thể tưởng nhớ.

Nhà vua sau đó sẽ đến Edinburgh vào ngày 12/9 để làm lễ cầu nguyện, trước khi thi hài của mẹ ông bay đến thủ đô vào ngày 13/9.

Nữ hoàng Anh bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng. Ảnh: Reuters.

Nữ hoàng sau đó sẽ ở lại London trong bốn ngày. Ít nhất một triệu người được dự kiến đến tiễn đưa bà. Tang lễ cũng được cho là sẽ được theo dõi trên toàn thế giới và thu hút nhiều nguyên thủ quốc gia.

Laura Burns (49 tuổi) đang lên kế hoạch đến tiễn đưa nữ hoàng khi linh cữu của bà được chở đi qua Edinburgh. "Đó là một bầu không khí rất tôn trọng", bà nói với AFP.

Trong 6 giờ của lễ rước ở Scotland, linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ di chuyển bằng đường bộ qua các thị trấn và làng mạc của Scotland từ lâu đài Balmoral yêu quý của bà, qua Aberdeenshire, Aberdeen và Dundee trên đường đến Edinburgh.

Hành trình dài 290 km kéo dài ít nhất sau giờ sẽ có lịch trình như sau.

10h, tại Balmoral, quan tài của nữ hoàng đã được phủ cờ hoàng gia Scotland và một vòng hoa, kể từ khi bà qua đời vào hôm 8/9 ở tuổi 96.

10h12, sau khi 6 phụ tá đưa quan tài lên xe tang, họ sẽ hướng đến thị trấn Ballater gần đó. Các quan chức từ Aberdeenshire sẽ đến viếng.

Bá tước Dalhousie và bộ mục sư của nhà thờ Crathie Kirk - một nhà thờ mà nữ hoàng thường cầu nguyện khi cư trú tại Balmoral - sẽ tháp tùng nữ hoàng.

11h, linh cữu sẽ đi vào Aberdeen, thành phố lớn thứ 3 của Scotland và là trung tâm công nghiệp dầu mỏ lớn, nổi tiếng với các tòa nhà bằng đá granite màu xám.

Sau một lễ tưởng niệm khác của các quan chức địa phương, công chúng sẽ được phép đến viếng tại Công viên Duthie lịch sử của thành phố.

14h15, đoàn rước sẽ đến Dundee trên bờ biển phía đông, thành phố thứ 4 của Scotland. Quan chức thành phố sẽ đứng trên bục cao để thực hiện nghi thức vĩnh biệt nữ hoàng.

Trên đường đến Edinburgh, đoàn rước sẽ đi qua một cây cầu song song với cầu Forth mang tính biểu tượng, nơi có các chuyến tàu qua cửa sông Firth of Forth khổng lồ.

16h, linh cữu của nữ hoàng sẽ được chuyển đến cung điện Holyroodhouse 500 năm tuổi, dưới chân đồi Arthur's Seat ở Edinburgh, nơi bà sẽ được một vệ binh danh dự chào đón.

Dự kiến người dân sẽ xếp hàng dài dọc tuyến đường từ phía bắc thành phố vào trung tâm. Lãnh đạo Scotland Nicola Sturgeon và các lãnh đạo đảng sẽ tập trung tại tòa nhà nghị viện để tiễn đưa linh cữu.

Vào ngày 12/9, quan tài sẽ được đưa đi dọc theo đường Royal Mile đến Nhà thờ St Giles, nơi nữ hoàng sẽ nghỉ ngơi trong 24 giờ sau khi làm lễ, trước lúc được đưa đến London vào ngày 13.