52 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, Việt Nam chỉ còn 7 bệnh nhân dương tính với COVID-19

Theo bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 , đã 52 ngày Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 189 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly.

Ca bệnh mới nhất được công bố là vào ngày 6/6. Đó là du học sinh trở về từ Anh (ca bệnh 329). Hiện bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Hiện tại Việt Nam chỉ còn 22 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế , đa số có Sức Khỏe ổn định. Tính đến chiều tối nay, trong số các ca nhiễm COVID-19 đang điều trị thì có 6 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2. Như vậy, cả nước chỉ còn 7 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt song trong buổi họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 mới đây, Ban Chỉ đạo vẫn tiếp tục cho rằng, tình hình dịch bệnh bên ngoài vẫn diễn biến phức tạp nên chúng ta vẫn cần tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện tốt công tác cách ly, kịp thời phát hiện các ca nhiễm mới để thực hiện khoanh vùng, điều trị hiệu quả hơn…

Bệnh nhân số 91

Về diễn biến sức khỏe của bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , theo tiểu ban điều trị: Tiên lượng bệnh nhân còn nặng dù đã ngưng được ECMO. Bệnh nhân vẫn còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động. Trong quá trình phục hồi có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Sau 4 ngày ngưng EMCO, sức khỏe của bệnh nhân có tiến triển. Hiện bệnh nhân tỉnh, sức khỏe được cải thiện dần, 2 cân còn yếu 2/5.

Tình trạng viên phổi do vi khuẩn Burkholderia cenocepacia khả quan hơn, đờm đã chuyển từ dạng mủ sang loãng trong và âm tính. Phổi của nam phi công đã phục hồi gần 60%. Bệnh nhân bắt đầu được cho ăn qua đường tiêu hóa. Chức năng thận hồi phục. Bệnh nhân đã ngưng lọc máu 11 ngày.

Tính đến hôm nay bệnh nhân 91 đã qua 81 ngày điều trị, là bệnh nhân nặng nhất tại nước ta.

