Ăn sầu riêng từ 1 tàu chở hàng bị lật trên biển, 523 người tại Trung Quốc bị ngộ độc do nhiễm khuẩn

Trung tâm y tế địa phương cho biết vụ ngộ độc thực phẩm này xảy ra do người dân đã ăn phải những quả sầu riêng từ một tàu chở hàng bị lật vào hôm 26/8.

Qua kết quả điều tra cho thấy, số sầu riêng trên đã bị nhiễm một loại vi khẩn ưa mặn có tên là vibrio parahaemolyticus. Chúng thường gây ra các bệnh về đường tiêu hóa với những biểu hiện như: Nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng,...

Ngày 27/8, chính quyền địa phương cho biết đã có hơn 100 người dân ở cùng 1 ngôi làng đã có những dấu hiệu kể trên. Đến nay tổng số người bị ngộ độc đã lên đến 523 người. Hiện 9 người đang được theo dõi ở Bệnh viện và Sức Khỏe vẫn được đảm bảo.

Sâu riêng trôi trên biển có chứa vi khuẩn vibrio parahaemolyticus

Trước đó, 1 đoạn video được lan truyền trên mạng đã ghi lại cảnh người dân địa phương đổ xô ra biển Đông Hưng ( Trung Quốc ) để vớt những quả sầu riêng nổi trên mặt nước sau khi một con tàu chở sầu riêng bị lật ở gần đó. Chính quyền địa phương cũng đã cảnh báo và ngăn cản người dân nhưng nhiều người vẫn kịp mang sầu riêng về nhà ăn.

Theo Global Times, vi khuẩn vibrio parahaemolyticus là một vi sinh vật ưa ăn mặn, thường xuyên gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm ở vùng ven biển.

Vi khuẩn này hay có trong cá, tôm, cua, sò, ốc và các loại hải sản khác. Thậm chí loại vi khuẩn này còn lây lan qua các sản phẩm muối như dưa chua, thịt tẩm ướp, trứng muối.

Thời gian ủ bệnh của những người bị nhiễm khuẩn là từ 1 giờ đến 4 ngày. Các triệu chứng của người bệnh sẽ bao gồm: ớn lạnh, đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy, phân có nước hoặc có máu.

