53 trẻ sơ sinh từ Hàn Quốc về không có cha mẹ đi theo, người thân phải vào khu cách ly chăm sóc

Theo Tuổi trẻ Online, ngày 6/9, khu cách ly tập trung đặt tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vừa mới tiếp nhận 53 "công dân đặc biệt". Đó chính là các bé sơ sinh vừa từ Hàn Quốc trở về nước.

Những em bé này nằm trong tổng số 403 công dân Việt Nam vừa từ Hàn Quốc trở về trên chuyến bay VN409 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất và đều là nhừng trường hợp cách ly đặc biệt.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly huyện Bàu Bàng.

Ngay khi máy bay hạ cánh, các bé đã được đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng. Đây là khu cách ly mới xây dựng, nằm ở đường D7 Khu công nghiệp và đô thị huyện Bàu Bàng.

Do hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ các bé có nguyện vọng đưa con về Việt Nam chăm sóc nhưng lại không thể trở về vì đang trong thời gian lao động. Do đó, các bé phải về một mình, trên máy bay được những người cùng đi từ Hàn Quốc về chung chuyến ẵm bồng và chăm sóc.

C ơ quan y tế địa phương vẫn cử thêm 41 người vào cách ly tập trung để chăm sóc các bé.





Báo Lao Động thông tin, tổng cộng có tất cả 53 Trẻ em dưới 1 tuổi vì nhiều điều kiện khác nhau không có cha mẹ về kèm. Dù đã được gửi người đi cùng chăm sóc nhưng





Hiện tại, ở tỉnh Bình Dương đang thực hiện cách ly giám sát y tế cho gần 800 người trở về từ Đức và Hàn Quốc để phòng chống dịch COVID-19.



