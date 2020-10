Điều tra nguyên nhân 56 học sinh Lào Cai nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường

Theo Vietnamnet , mới đây đã xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai ) ngày 1/10.



Đến sáng 3/10, UBND huyện Bảo Yên cũng đã xác nhận vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 1/10, nhà trường có tổ chức bữa ăn trưa cho 151 học sinh bán trú. Thực đơn bữa ăn gồm 3 món là thịt gà rang gừng, su su xào và canh bắp cải.



Đến khoảng 17h cùng ngày, 21 học sinh xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, buồn nôn, đau bụng, đi ngoài. Phát hiện vụ việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa các em đến khám và điều trị ở trạm y tế.

Học sinh đang được theo dõi, điều trị



Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày lại tiếp tục có thêm 26 học sinh có biểu hiện tương tự được phụ huynh đưa vào trạm y tế. Tính đến 15h ngày 2.10, đã có tổng cộng 56 học sinh có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 8 học sinh sốt cao, được chuyển lên Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày lại tiếp tục có thêm 26 học sinh có biểu hiện tương tự được phụ huynh đưa vào trạm y tế. Tính đến 15h ngày 2.10, đã có tổng cộng 56 học sinh có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 8 học sinh sốt cao, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.



Đến chiều 3/10, khoảng 14 học sinh hiện được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên; 28 em được theo dõi tại Trạm Y tế xã Vĩnh Yên và 14 em có Đến chiều 3/10, khoảng 14 học sinh hiện được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên; 28 em được theo dõi tại Trạm Y tế xã Vĩnh Yên và 14 em có Sức Khỏe ổn định được theo dõi tại nhà.



Theo Lao Động, sau khi vụ việc xảy ra UBND huyện đã yêu cầu các cấp ban ngành tập trung khắc phục sự cố, chấn an tinh thần phụ huynh và học sinh.



Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên phối hợp Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân sự việc; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm vệ sinh Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên phối hợp Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân sự việc; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể.



Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

