Loạt điểm check-in ở Đà Lạt từng gây sốt một thời lại đóng cửa khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Ngày 23/11, tiệm bánh thông báo chính thức đóng cửa từ 1/12/2020 do hết hạn hợp đồng với chủ nhà. Chủ tiệm cho hay sẽ dựng lên bức tường khác khi chuyển cơ sở. Trước đó, bức từng vàng này từng bị bôi bẩn, vẽ bậy rồi lại được sơn lại nhiều lần. Điều này nhiều người không khỏi tiếc nuối vì chưa đặt chân tới đây.



Dãy ghế trắng ở khu vực khán đài ngoài trời thuộc Nhà văn hóa thiếu nhi Đà Lạt từng là địa điểm check in nổi tiếng đẹp như Hàn Quốc. Dù vậy, địa điểm này bị cấm tham quan từ đầu năm 2018 do tình trạng du khách kéo tới quá đông, leo trèo, dẫm đạp khiến những chiếc ghế hư hại nặng.



3. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt



Ngôi trường từng được Hội Kiến trúc sư Thế giới (UIA) công nhận đây là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Công trình do người Pháp xây dựng nổi bật trong số hàng loạt địa điểm check in được giới trẻ yêu thích tại Đà Lạt.

Tuy nhiên từ tháng 4/2019, nhà trường dừng tiếp đón du khách tới đây tham quan chụp ảnh. Lý do được đưa ra là nhằm đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh cảnh quan trường học.



Tiệm bánh mang phong cách Nhật Bản nằm trong khu tổ hợp cà phê Still từng rất được yêu thích. Vào tháng 9/2019, tiệm bánh bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động. Hiện, khu tổ hợp Still vẫn hoạt động mà không có tiệm bánh Totto-chan.



Địa điểm này nằm trong khu vực đồi chè Cầu Đất, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km. Nơi đây từng là địa điểm săn mây cực hot của du khách nhưng việc khó kiểm soát du khách khiến Ban quản lý quyết định đóng cửa từ tháng 5/2019. Hiện, du khách đến đồi chè Cầu Đất có thể săn mây ở một thảm gỗ khác ngay gần vị trí cũ.



5. Quán cà phê homestay Wilder-nest



Quán cà phê với view chụp đồng cỏ mênh mông và cây cầu gỗ trắng. Dù vậy tháng 3/2019, địa điểm này phải đóng cửa sau trận cháy lớn. Đến cuối tháng 8/2019, quán cà phê homestay tiếp tục phải dừng hoạt động vì vấn đề tranh chấp đất và hiện đã chuyển sang địa điểm mới.



6. Tuyệt tình cốc



Từ trung tâm thành phố Đà Lạt di chuyển khoảng 30km theo hướng đi Langbiang là tới thác nước nằm ở địa phận huyện Lạc Dương. Tại đây có thác nước màu xanh ngọc với vách núi đá vôi cheo leo tuyệt đẹp.



Đây từng là điểm du lịch tự phát do người dân bản địa dắt khách với giá 150.000 đồng/người cho chặng đường 7 km, thuê bè ra hồ, thuê xích đu chụp hình... Cuối năm 2018, chính quyền huyện Lạc Dương đã ra quyết định đóng cửa Tuyệt tình cốc Đà Lạt để đảm bảo an toàn cho du khách.

Ngàn hoa khoe sắc quanh năm tại Đà Lạt. Video: VTV