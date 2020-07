Khi hôn mà đặt tay lên 6 điểm nhạy cảm này, các nàng chắc chắn khiến chồng 'mê như điếu đổ'

Trong tình yêu, nụ hôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ lửa, duy trì tình cảm. Để nụ hôn thêm phần lãng mạn, tình cảm, các nàng cũng nên thêm thắp những mẹo nhỏ bằng cách chạm tay vào những điểm nhạy cảm dưới đây:



Cổ và lưng dưới



Khi hôn, chàng chắc chắn sẽ rất thích thú khi nàng chạm tay vào cổ và lưng dưới của đối phương. Đây chính là vị trí có nhiều cảm xúc nhất khi cả 2 tiếp xúc thân mật, thể hiện được sự an tâm và nồng nhiệt mà bạn dành cho người ấy.

Ngực



Say gáy và sau tóc



Khi hôn người ấy, bạn chỉ cần đan xen những ngón tay vào mái tóc của anh ấy, nó sẽ thể hiện sự ngọt ngào, quyến rũ của người phụ nữ, khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu và tràn đầy cảm xúc.



Cổ áo



Khi hôn, đừng ngại ngần nắm tay vào cổ áo của anh ấy rồi kéo xuống. Điều này giúp bạn có thể nắm thế chủ động, khiến chàng có những cảm xúc mới lạ nhưng đầy thích thú. Những nụ hôn này thường sẽ rất nồng cháy và kéo dài khá lâu.

Hông



Không chỉ nàng và phần hông của chàng cũng rất nhạy cảm. Nếu bạn chạm vào vị trí này khi hôn, chỉ cần nhẹ nhàng cũng khiến chàng rung động. Chắc chắn, chàng nào cũng sẽ thích mê hành động tinh tế này của người yêu, mối quan hệ cũng sẽ ngày càng bền chặt.



Má và hàm



Đặt tay lên má và hàm của chàng khi hôn sẽ thể hiện tình cảm nồng nàn và mãnh liệt, nụ hôn theo đó cũng sâu và kéo dài hơn. Hành động này cũng thể hiện tình yêu và trân trọng của bạn dành cho đối phương và anh ấy chắc chắn hiểu được điều này.

