6 đường bay quốc tế sẽ được Việt Nam mở cửa trở lại vào 15/9, hội mê du lịch lại rục rịch đi chơi

Sáng ngày 3/9, trả lời phóng viên báo VTC News, Cục trường Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo về việc cần phải xử lý ngay về vấn đề mở cửa lại các đường bay quốc tế giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc,... Cục Hàng không đa hoàn thiện phương án khôi phục 6 đường bay quốc tế để trình lên Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể với Trung Quốc , Cục hàng không xề xuất sẽ mở lại đường bay giữa TP HCM - Quảng Châu với tần suất 1 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên. Trong đó, phía Việt Nam chỉ định Vietnam Airlines/Pacific Airlines khai thác linh hoạt bằng máy bay B787 (343 ghế). Phía Trung Quốc chỉ định 1 hãng hàng không khai thác bằng máy bay A320 tối đa 200 ghế.

Với Nhật Bản, Cục hàng không đề xuất sẽ mở cả 2 đường bay tại Hà Nội và TP HCM đến Tokyo với tần suất 1 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên.

Vietnam Airlines /Pacific Airlines được chỉ định sẽ tiến hành khai thác linh hoạt đường bay Hà Nội - Tokyo bằng máy bay B787 (343 ghế). Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet Air khai thác đường bay Tp. Hồ Chí Minh - Tokyo bằng máy bay A321 (240 ghế), các chuyến bay này sẽ được bay vào ngày thứ 3 hàng tuần.

Với Hàn Quốc, Cục hàng không đề xuất Vietnam Airlines/Pacific Airlines khai thác đường bay Hà Nội - Seoul với với tần suất 1 chuyến/tuần bằng máy bay B787. Hãng hàng không Vietjet khai thác đường bay từ TP.HCM - Seoul bằng máy bay A321.

Với Đài Loan, hãng hàng không Việt Nam Airlines/Pacific Airlines khai thác chuyến bay từ TP.HCM - Đài Bắc bằng máy bay B787 còn Vietjet sẽ khai thác chuyến bay từ Hà Nội - Đài Bắc bằng máy bay A320. Lượng khách cách ly tối đa tại Hà Nội là 620 khách/tuần; tại TP.HCM là 700 khách/tuần.

Việt Nam sắp mở lại 6 đường bay quốc tế

Bên cạnh đó, Cục hàng không cũng đề xuất nối lại các đường bay đến Lào và Campuchia với tần suất 1 chuyến/tuần do Vietnam Airlines thực hiện.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 an toàn, đồng thời triển khai được theo đúng với kế hoạch đã đề ra. Cục hàng không kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Y tế công bố các yêu cầu về kiểm dịch y tế bắt buộc sống với khách hàng khi nhập cảnh.

Ngày 1/9, Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với đại diện các bộ ban ngành để thống nhất các phương án nối lại đường bay quốc tế với các quốc gia kể trên. Bộ GTVT hiện đang ưu tiên những chuyến bay quốc tế từ Việt Nam đến các nước khác như: Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc), Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia).

Hiện các hãng hàng không trong nước đã sẵn sàng mở lại những đường bay quốc tế. Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines khẳng định đã sẵn sàng khai thác đường bay quốc tế từ tháng 7/2020 tới các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN khác. Hãng này cũng chuẩn bị các phương án mở cửa những chuyến bay đến châu Âu và Úc trong năm 2021.

Theo Phương Hoa/SKCĐ