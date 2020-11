6 kiểu makeup đơn giản mà đẹp sương sương học lỏm từ Jennie, IU và loạt mỹ nhân Hàn

Jennie (BlackPink) chứng minh chỉ cần đánh son nhẹ nhàng, kẻ mắt cũng đủ làm cho gương mặt tươi tắn hơn. Tạp chí Her World gợi ý, nếu có nước da trắng sáng, bạn có thể thử son tông hồng ngọt ngào mà mỹ nhân nhà YG ưa chuộng. Còn nàng nào có tông da trung bình nên chọn son màu hồng đào hay san hô. Ngoài ra, các bạn da ngăm nên chọn màu caramel.



Có cô nàng nào đặc biệt như Naeun (Apink) đôi khi cô không sử dụng son môi, phấn mắt hay phấn má nhưng không thể bỏ qua bước kẻ lông mày. Lông mày nhạt nhòa sẽ khiến gương mặt bạn bị dìm thậm tệ và kém sắc kinh khủng.



Do đó các cô gái nên đầu tư mascara lông mày. Bạn hãy chuốt theo đường cong của nó sau đó, viền lại nhẹ nhàng bằng chỉ kẻ mày.



4. Mắt nâu, da căng mịn



Tông nâu trầm mang lại vẻ đẹp quyến rũ nhưng không kém phần tự nhiên cho các cô gái. Điển hình là Sunmi thường ưa chuộng kiểu trang điểm tối giản với phấn mắt màu nâu tím và dùng son màu hồng bợt.



Ngoài ra các cô nàng cũng cần đầu tư cho làn da bằng cách chăm đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng ẩm làm sáng da.

Hãy nhìn IU mà xem cô nàng sở hữu gương mặt thanh tú, đẹp trong sáng thuần khiết hiếm khi trang điểm đậm. Một đặc điểm của cô nàng đó là hay sử dụng phẫn mắt nhũ để làm nổi bật lên đôi mắt to tròn. Her World tiết lộ bí quyết: Thoa một lớp kem lót vào phần mí mắt để lớp nhũ không bị trôi đi nhanh.



6. Đánh son đỏ



Son đỏ thuần là màu son dễ dùng nhất mọi thời đại mà chẳng bao giờ lỗi mốt cả. Nếu biết cách dùng son đỏ chúng sẽ mang lại cho bạn vẻ đẹp cực Tây.



Hãy học Hani (EXID) không đánh mắt cầu kỳ mà chỉ có điểm nhấn duy nhất là đôi môi đỏ thắm quyến rũ thật là kiêu sa như phụ nữ Pháp.

Your browser does not support HTML5 video.

Trào lưu make up giống BlackPink