6 loại quả mùa hè đừng bao giờ bảo quản trong tủ lạnh, dễ biến thành chất độc làm hại cả nhà

Theo trang Good Housekeep và Eathis, có 6 loại quả của mùa hè bạn tuyệt đối đừng nên bảo quản trong tủ lạnh ngoài việc giữ được độ tươi lâu hơn thì chúng có thể biến thành chất độc làm hại cả nhà.



Trong thời tiết nắng nóng, chuối rất nhanh chín và chín nẫu. Nhiều người không biết làm cách nào để hãm chuối chín chậm nên cho vào tủ lạnh và kết quả là vỏ chuối thâm đen không thể ăn được. Một khi vỏ chuối đã thâm đen, chúng sẽ bị biến chất, phát tán mùi và giảm giá trị dinh dưỡng.



Theo Eathis, để giữ chuối tươi lâu và chín chậm hơn, bạn nên dùng màng bọc thực phẩm quấn bên ngoài để ngăn chuối giải phòng thylene. Một cách khách để chuối chín chậm hơn là dùng túi nilon bọc phần cuống chuối lại. Chỉ nên bảo quản chuối ở nơi thông thoáng trong phòng là đủ.



2. Cà chua



Cách bảo quản cà chua tốt nhất là để trong một chiếc rổ giữ chúng ở nơi thoáng mát, khô ráo...



3. Dưa hấu

Nhiều người có thói quen để dưa hấu trong tủ lạnh mới ăn để tận hưởng cái vị ngọt mát lành. Dưa hấu chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa như Vitamin C , zeaxanthin, lycopene và beta-carotene nhưng nếu bảo quản trong tủ lạnh sẽ khiến các chất dinh dưỡng này giảm sút.



Đó là chưa kể, dưa hấu giàu nước và chất xơ với lượng đường cao rất dễ bị nhiễm khuẩn. Đặc biệt khi bảo quản dưa hấu đã bổ ra trong tủ lạnh qua đêm nguy cơ nhiễm khuẩn, gây hại cho đường ruột nếu ăn phải.



Cách bảo quản dưa hấu tốt nhất là để nơi thoáng mát ở nhiệt độ thường. Khi đã bổ dưa ra thì nên ăn hết trong vòng 12 tiếng. Để dưa hấu quá lâu bên ngoài cũng dễ biến chất, ăn vào gây đau bụng.



Khi không thể ăn hết và buộc phải bảo quản dưa trong tủ lạnh, hãy nhớ dùng nilon bọc thật kín miệng dưa.



Bơ rất giàu axit oleic, giúp duy trì mức cholesterol khỏe mạnh với chất béo có lợi cho sức khỏe có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Thông thường chị em hay mua bơ chín về ăn luôn hoặc mua bơ xanh về bọc báo rồi để trong phòng cho nhanh chín.



Khi bảo quản bơ trong tủ lạnh, sẽ khiến bơ lâu chín hơn, giảm bớt vị ngọt tự nhiên và béo ngậy. Khi bơ đã chín thì chị em buộc phải để trong túi nilon bảo quản trong tủ lạnh. Còn bơ chưa chín chỉ nên để ở nhiệt độ phòng.



Quả táo vốn có thể để được khá lâu ở nhiệt độ phòng nhưng nhiều người vẫn thích cho vào tủ lạnh. Táo là loại trái cây giàu chất xơ, thành phần pectin trong táo giúp duy trì sức khỏe đường ruột cùng hàm lượng quercetin cao có đặc tính chống ung thư...



Tuy nhiên, bảo quản táo trong tủ lạnh có thể phá vỡ kết cấu dinh dưỡng của chúng. Mặt khác, táo thường thải ra khí ethylene khiến các loại trái cây và rau quả để cạnh chúng bị chín nhanh hơn.



Nếu muốn bảo quản táo trong tủ lạnh thì nên để ở kệ trên cùng trong tủ lạnh, cách xa các sản phẩm khác. Còn khi để bên ngoài hãy đảm bảo táo không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.



Dứa và xoài cũng không phải những loại trái cây cần thiết phải để trong tủ lạnh. Trừ khi bạn đã gọt vỏ thì nên để chúng trong hộp kín và cất trong ngăn mát tủ lạnh.



Tuy nhiên, chỉ nên gọt vỏ dứa và xoài khi chắc chắn ăn hết ngay lập tức bởi nếu để lâu bên ngoài chúng sẽ bị thâm và nhũn, mất hương vị thơm ngon vốn có.

