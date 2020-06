6 loại rau củ ăn càng nhiều da càng sậm màu, người muốn dưỡng da trắng nên tránh xa

Cà rốt vốn được biết đến là thực phẩm hàng đầu giàu vitamin A và tiền chất beta-carotene (tiền tố vitamin A, hợp chất có màu sắc đậm, ưa lipid). Loại củ màu vàng cam còn giàu melanocytes (chất sản sinh ra melanin) hơn bất kì loại rau củ nào khác. Đây là các hợp chất giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, đồng thời làm kích thích tăng sắc tố da tự nhiên, thích hợp với người muốn nhuộm da nâu.



100gr mơ ước tính chứa tới 500mg vitamin A. Các loại quả mơ rất phổ biến vào mùa hè nhưng vị vì chua gắt nên thường được chế biến dưới dạng sấy khô, ô mai hay ngâm nước.



Các hình thức chế biến kiểu này giúp giữ nguyên lượng beta-carotene trong quả mơ. Ăn nhiều quả mơ giúp sắc tố da phát triển tự nhiên, thúc đẩy quá trình nhuộm màu da.



Bắp cải dù màu tím nhưng chứa nguồn vitamin A dồi dào tới 600mg vitamin A/100g tương đương rau chân vịt. Loại rau này dễ ăn, chế biến được nhiều món lại còn thích hợp với người theo chế độ ăn kiêng. Ai muốn giữ làn da trắng sáng thì nên tránh xa bắp cải tím bởi ăn nhiều chúng sẽ kích thích sắc tố da phát triển.



Các cô nàng là tín đồ hảo ngọt lại còn muốn nhuộm da nâu tuyệt đối không thể bỏ qua quả cherry. Loại quả nhỏ mọng chứa hàm lượng beta-carotene cao nhất trong những loại quả có màu đỏ.



Mỗi ngày nhâm nhi vài quả cherry kèm với thực đơn các bữa ăn trong ngày đảm bảo hỗ trợ nhuộm da nâu hiệu quả.



5. Dầu Olive



Sử dụng dầu olive hay ăn quả olive không góp phần trực tiếp làm tăng sắc tố da nhưng giúp bổ sung dưỡng chất chăm sóc làn da bóng bẩy, căng khỏe tràn sức sống.



Nguyên nhân là thành phần tanning trong dầu olive sẽ giúp cân bằng độ ẩm, giảm nếp nhăn và tình trạng khô da, hỗ trợ bảo vệ làn da khi bạn tắm nắng.



Một củ khoai lang cung cấp 438% lượng vitamin A cần thiết trong ngày, đặc biệt có tác dụng bảo vệ da chống nhiễm trùng và cho da chắc khỏe. Lượng vitamin A dồi dào trong khoai lang làm tăng khả năng lên màu tự nhiên của da, giúp da căng tràn, khỏe mạnh.



Ngoài ra, một số loại thực phẩm có màu đỏ hay xanh đậm khác cũng hỗ trợ lớn cho quá trình tăng sắc tố để nhuộm da nâu. Đó là ớt chuông đỏ, cà chua, rau bina (rau chân vịt), bông cải xanh, cải xoăn....

Nếu đang trong quá trình tắm nắng nhuộm da bạn nên ưu tiên sử dụng phô mai và nước khoáng. Dù hai thực phẩm này không trực tiếp góp phần tăng sắc tố da nhưng selenium trong phô mai trắng ngăn ngừa tình trạng cháy nắng và nước giúp cấp ẩm cho làn da trông tươi tắn, giàu sức sống hơn.



