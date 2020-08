Cả thôn ít nhất 10 người mắc COVID-19, trong đó 6 người từng dự một đám tang

Chiều 4/8, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca bệnh là người ở thôn Lệ Nam Sơn từng dự đám tang với 2 ca bệnh trước đó là BN637, BN638, BN639, BN640.

Trước đó, ngày 20/7 tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang có diễn ra đám tang ông Huỳnh Công Giao. Tại đám tang này có bệnh nhân 456 (công bố ngày 30/7, là em gái của người quá cố) được xác định mắc COVID-19 đã tiếp xúc với bệnh nhân 509 là hàng xóm sang phụ giúp.



Trong tang lễ, hai bệnh nhân trên tiếp xúc với ba thân nhân của cụ ông quá cố, gồm bệnh nhân 638 (25 tuổi, con trai), bệnh nhân 639 (32 tuổi, con nuôi) và bệnh nhân 640 (38 tuổi, có tiền sử bị bệnh động kinh).



Cũng tại đám tang, bệnh nhân 637 (25 tuổi là bạn của BN638) cũng có mặt tham dự. Người này sau đó được xác định đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người tại quán cà phê, quán ăn, tiệc cưới, phòng Gym...

Xét nghiệm cho 1660 nhân khẩu ở thôn Lệ Nam Sơn



Một ngày sau đám tang, tức 21/7, bệnh nhân 456 tiếp tục tham dự một đám giỗ quy mô 30-40 người tại nhà bạn trên đường Lê Văn Long, quận Hải Châu. Tại đây, bà tiếp xúc với chủ nhà là bệnh nhân 636 (67 tuổi, được công bố nhiễm COVID-19 chiều 4/8).

Ngay sau khi có 3 ca mắc COVID-19 được công bố, thôn Lệ Nam Sơn đã bị phong tỏa ngày 2/8. Con số ca mắc tại thôn liên tục tăng lên, đến nay đã có ít nhất 10 người mắc bệnh, trong đó có một giáo viên.



BN456 là bà Đ.T.T. (55 tuổi, trú tại đường Hải Phòng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Bà này có lịch trình di chuyển dày đặc trước khi phát bệnh. Bà T. ở nhà với con trai tại đường Hải Phòng và thường xuyên đến chùa Tân Ninh (tại đường Nguyễn Chí Thanh, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu).

Ngày 9/7, bà có đến chăm sóc 1 bệnh nhân khác (là ông H.C.G.) khi điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Ông này sau đó đã tử vong và được tổ chức đám tang hôm 20/7.



Ngày 18/7, bà đến Thiền viện Bồ Đề (đường Hoàng Thị Loan, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), sau đó cùng đoàn của Thiền viện đi Quảng Nam, đi về trong ngày, nhưng không nhớ rõ đã đi những nơi nào.



Ngày 20/7, bà dự đám tang của anh trai tại thôn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang. Sau đó, về quê thăm chồng và mẹ chồng tại thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn (Quảng Nam).

Ngày 21/7, bà dự đám giỗ nhà bạn tại địa chỉ 3 Lê Văn Long, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu. Ngày 23/7, bà đến chùa Hương Sơn (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn).



Ngày 24/7, bà xuất hiện triệu chứng sốt, ho và đến khám tại Trung tâm Y tế Q.Hải Châu thì được chẩn đoán là sốt siêu vi, cho điều trị ngoại trú.

Thôn Lệ Nam Sơn bị phong tỏa, phun tiêu độc khử trùng



Từ ngày 24/7, bà được 2 vợ chồng con gái (ngụ đường Tôn Đản, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) thay phiên nhau đến nhà tại đường Hải Phòng để chăm sóc.



Chiều 28/7, sau nhiều ngày dùng thuốc, các triệu chứng không cải thiện, bà T. đến tái khám tại Trung tâm Y tế Q.Hải Châu, khai báo y tế và được lấy mẫu dịch hầu họng để làm xét nghiệm.



Ngày 29/7, bà T. mệt nhiều, sốt, ho nên được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Cùng ngày, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Bệnh nhân 509 là bà V.T.K.L (1974, trú thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) làm nghề sửa xe máy tại nhà. Từ ngày 16- 20/7, BN509 nấu ăn tại đám tang ông Huỳnh Công Giao tại tổ 1, thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.



Các buổi sáng thường ngày đi chợ tại Lệ Trạch, thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Khoảng 9 giờ ngày 24/7, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Hòa Tiến khám với triệu chứng có sốt, ho và được kê đơn thuốc cho về nhà theo dõi thêm.



Ngày 27/7, bà đến khám tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng với triệu chứng sốt và được điều trị ngoại trú. Trên đường đi về, bà ghé khám tại phòng số 6, Khoa Truyền nhiễm (Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ). Bà được công bố mắc COVID-19 ngày 31/7.

Bệnh nhân số 637 là anh D.M.H, sinh năm: 1995. Địa chỉ: Tổ 4 Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.



Từ ngày 16 đến 20/7, anh H. qua trực đám tang tại nhà bạn (là bệnh nhân số 638) tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Khoảng thời gian này, bệnh nhân chỉ ở tại đám tang và về nhà, không đi đâu. Trong đám tang có tiếp xúc với BN 509 và 456.



Trưa ngày 22/7, bệnh nhân có tham dự đám cưới của anh N.V.V tại lô đất trống gần bến xe Đức Long, thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Buổi sáng ngày 22 và 23/7, bệnh nhân có đi chợ miếu Bông, Quốc lộ 1, Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.



Ngày 24/7: Từ 18 giờ đến 21 giờ bệnh nhân đến nhà anh N.V.V.Q ăn tối cùng nhóm bạn. Từ 21 giờ 30 đến 24 giờ bệnh nhân đi uống nước mía cùng T.M.T (thường trú tại Miếu Bông) và N.H.Đ.N tại quán nước mía vỉa hè dưới gầm cầu sông Hàn.



Từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 25/7, anh có đi uống cà phê tại quán High5 Coffee tại đường Lê Đại Hành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.



Từ ngày 21 đến 29/7, anh này có đi tập tại phòng tập Gym Kfitness Center - số 301 Phạm Hùng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (không nhớ chính xác ngày đi tập). Sáng ngày 28/7, anh ăn sáng tại nhà cô D.T.H tại Tổ 4 Miếu Bông, xã Hòa Phước. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc khoảng 7-8 người.



Bệnh nhân 638 là anh H.C.T, sinh năm: 1997; địa chỉ: thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng



Từ ngày 16 đến 20/7, anh trực đám tang của bố tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến. Trong đám tang, bệnh nhân có tiếp xúc với cô là bệnh nhân số 456 và người hàng xóm là bệnh nhân số 509.



Từ ngày 21 đến 29/7, bệnh nhân chỉ ở nhà tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến và di chuyển đến địa chỉ 50 Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (nhà trọ) để làm việc.



Từ ngày 21 đến 27/7, lúc 17 giờ hằng ngày, bệnh nhân đến huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để thắp hương. Lúc 22 giờ ngày 24/7, bệnh nhân đến nhà bạn là L.T.H ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Hội An, Quảng Nam. Lúc 18 giờ ngày 27-/7, anh đi mua đèn ở đường Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng nhưng không nhớ rõ địa chỉ.



Bệnh nhân 639 là chị H.T.T.V, sinh năm: 1988; địa chỉ: đường Ông Ích Khiêm, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.



Chiều 21/7, chị (có mang khẩu trang) đến thăm bố chồng điều trị tại Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng trong khoảng 15 phút (không tiếp xúc với những người khác trong phòng bệnh).



Sáng ngày 22/7, chị đi xe máy đưa con đi học tại Trường Mầm non Ngọc Lan tại địa chỉ 64 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.



Ngày 22/7 chị tham dự đám cưới tại Nhà hàng tiệc cưới Golden Phoenix ở đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, ngồi cùng bàn với 2 em chồng và những người khác không nhớ rõ tên.

Ngày 23/7 bệnh nhân chỉ đi làm tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Minh Tân tại địa chỉ 90-92-94 Trần Bạch Đằng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, rồi về nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình



Sáng 24/7, chị tiếp tục dùng xe máy đưa con đi học. Cùng ngày, bố chồng xuất viện về nhà và có tiếp xúc với bệnh nhân. Ngày 25/7, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Minh Tân rồi về nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.



Bệnh nhân 640 là chị H.T.H.T. Sinh năm: 1982, địa chỉ: thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.



Bệnh nhân bị động kinh nên chỉ ở nhà với gia đình không cho đi đâu ra khỏi nhà. Ngày 20/7, trong đám tang cha là ông Huỳnh Công Giao có hàng xóm là bệnh nhân số 509, bệnh nhân số 456 (cô) và con nuôi của cha là bệnh nhân số 639.



Sáng 30/7, sau khi công bố ca bệnh số 456, chị cùng những người trong gia đình được chuyển cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.



