6 việc nếu làm sau 9h tối sẽ tàn phá sức khỏe ghê gớm, điều số 3 & 4 nhiều người biết vẫn làm

Nguyên tắc chung khi sử dụng các loại canxi, vitamin là có tác dụng tốt nhất khi được uống vào buổi sáng. Nếu bạn uống vào ban đêm sẽ gia tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ các chất và gây hại cho nội tạng.



Theo nguyên tắc, trừ khi bạn được bác sĩ hướng dẫn dùng thuốc điều trị vào ban đêm, còn lại tốt nhất không nên dùng bất cứ loại thuốc hay chế phẩm dược nào khác sau 9 giờ tối.



Uống nhiều nước có lợi cho cơ thể nhưng không phải uống vào thời điểm nào cũng được. Các bác sĩ khuyên chỉ nên uống nước sau bữa tối, không nên uống nước trước khi đi ngủ sẽ khiến thận phải hoạt động nhiều để bài tiết nước tiểu, gây ra hiện tượng tiểu đêm làm gián đoạn giấc ngủ.

Đối với người có thói quen uống sữa vào ban đêm, để tránh phải thức dậy nhiều lần bạn nên uống trước khi đi ngủ 1 tiếng.



3. Sử dụng điện thoại di động



Cuộc sống hiện đại của con người gần như gắn chặt với chiếc điện thoại di động. Đa số mọi người đều dành thời gian rảnh rỗi buổi tối để lên mạng chát chít hoặc đọc tin tức thư giãn. Dù đây là một hình thức giải trí nhưng nó không thật sự tốt cho sức khỏe.



Một nghiên cứu từng được công bố trên tạp chí Preventation của Hoa Kỳ cho thấy, sử dụng điện thoại thông minh trong 20 phút sau 9 giờ tối làm gia tăng mức độ mệt mỏi và làm giảm sự tập trung trong công việc vào ngày hôm sau. Đó là chưa kể nằm trên giường dùng điện thoại rất có hại cho da và mắt. Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên nghe nhạc nhẹ nhàng và đọc sách để ngủ ngon hơn.

Do ảnh hưởng công việc bận rộn hoặc thói quen nên nhiều người thường ăn tối muộn sau 9h hoặc có thể bữa ăn đêm trước khi ngủ. Ăn đêm làm gia tăng gánh nặng cho dạ dày vốn cần được nghỉ ngơi trong đêm khuya.



Các chuyên gia khuyên rằng không nên trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ. Nếu quá đói bạn hãy thử vài chiếc bánh quy hoặc một lát bánh mì.



Ai cũng biết tập thể dục buổi tối giúp ngủ ngon hơn nhưng chỉ nên tập với mức độ nhẹ và kết thúc trước 9 giờ tối. Nếu bạn vận động quá mạnh trong vòng 1-2 tiếng trước khi ngủ sẽ làm cơ bắp giãn nở gây mệt mỏi, mặt khác não ở trong trạng thái hưng phấn thái quá sẽ gây khó ngủ, làm bạn mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Lời khuyên cho bạn trước khi đi ngủ, là thực hiện một số bài tập kéo dài tay chân nhẹ nhàng để thả lỏng cơ bắp và tâm trí.



Các chương trình gây kích thích có thể là phim ma, phim kinh dị, phim hành động gay cấn hoặc phim sex. Theo các chuyên gia, để có được giấc ngủ ngon và sâu, tâm trí cần được yên bình.



Các chương trình kích thích nêu trên có thể khiến đầu óc rơi vào trạng thái phấn khích thái quá, kích hoạt các hormone tiết ra làm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn, không sâu giấc.

