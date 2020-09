Khám phá 7 cách đắp mặt nạ bột đậu đỏ vừa làm trắng da, trị mụn mà an toàn với mọi loại da

Đậu đỏ là hạt ngũ cốc quen thuộc rất giàu dinh dưỡng. Loại hạt bổ dưỡng này còn được chứng minh có tác dụng làm đẹp hiệu quả và an toàn cho da. Bột đậu đỏ chứa nhiều các vitamin B giúp da sáng mịn, đồng thời cũng chứa nhiều Vitamin C và E có công dụng chống lại lão hóa da. Tham khảo 7 cách đắp mặt nạ bột đậu đỏ phù hợp từng loại da.



1. Mặt nạ bột đậu đỏ và dầu dừa



Từ thế kỷ 18, phụ nữ Nhật Bản đã biết kết hợp bột đậu đỏ với dầu dừa thành loại sữa rửa mặt hàng ngày dưỡng da, làm trắng tự nhiên, an toàn cho cả da nhạy cảm.



Các nguyên liệu: bột đậu đỏ, dầu dừa (khoảng 1 muỗng cà phê cho cả mặt và cổ của bạn), nước hoa hồng.



Cho các nguyên liệu vào một bát nhỏ, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp có độ sệt vừa phải. Thoa hỗn hợp vừa chuẩn bị lên mặt, massage nhẹ nhàng theo chuyển động nhỏ, tròn để giúp thúc đẩy lưu thông các mạch máu dưới da trong khoảng 5 phút. Sau massage để mặt nghỉ trong vài phút rồi rửa sạch lại mặt với nước ấm.



Cám gạo rất giàu vitamin B1, A, E có công dụng chống lại tác hại của tia UV. Bột đậu đỏ kết hợp với bột đậu đỏ cho da sáng tự nhiên, chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời từ đó hạn chế nám và thâm sạm. Kết hợp bột cám và bột đậu đỏ tẩy da chết cực lành tính, ngăn chặn da xỉn màu.



Nguyên liệu: Bột đậu đỏ, Cám gạo và một chút nước ấm. Trộn cám gạo và bột đậu đỏ làm trắng da cùng một chút nước ấm trong bát sao cho hỗn hợp trộn lên không quá đặc hay quá lỏng.



Thoa hỗn hợp vừa trộn lên mặt rồi mát xa từ 3-5 phút là được. Một cách khác là cho hỗn hợp đã chuẩn bị vào trong một chiếc túi rửa mặt/vải cotton sạch hay lụa tự nhiên không tẩy trắng, buộc lại và sử dụng hàng ngày thay cho sữa rửa mặt.



Sữa tươi kết hợp với bột đậu đỏ vừa dưỡng ẩm lại lành tính, làm sáng da hiệu quả. Đầu tiên, cho sữa tươi không đường và bột đậu đỏ với lượng vừa đủ vào một bát nhỏ trộn đều tới khi sánh lại. Ngoài ra có thể thêm chút mật ong, ít nước cốt chanh để tăng thêm hiệu quả làm trắng.



Thoa hỗn hợp này lên mặt, massage để hỗn hợp có thể thẩm thấu sâu hơn. Sau 10-15 phút, rửa mặt lại bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm lên da.



4. Mặt nạ bột đậu đỏ và dầu oliu



Dầu oliu được mệnh danh là mỹ phẩm tự nhiên dưỡng ẩm, ngăn lão hóa đồng thời làm sạch da. Các thành phần vitamin như A, D, E và K trong dầu ôliu được tăng hiệu quả gấp bội khi kết hợp với bột đậu đỏ.



5. Mặt nạ bột đậu đỏ và lòng trắng trứng cho da dầu và mụn



Da dầu và mụn thường khá nhạy cảm lại có đang có tổn thương nên cần những sản phẩm lành tính. Bột đậu đỏ kết hợp với lòng trắng trứng làm sáng cả da mụn, tránh tổn thương da và thu nhỏ lỗ chân lông.



Bột đậu đỏ kết hợp nước cam ép tạo thành hỗn hợp giàu vitamin cung cấp dưỡng chất do da, làm sạch sâu đồng thời ngăn ngừa lão hóa.



Trộn đều 3 thìa bột đậu đỏ và 3 thìa nước cam với nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. Nhẹ nhàng thoa lên da, rồi massage theo chiều xoáy ốc trong 5 phút. Sau đó bạn nằm thư giãn trong 20 phút, rồi dùng nước ấm rửa mặt sạch sẽ lại. Mỗi tuần áp dụng đều đặn 2 - 3 lần sẽ thấy làn da da trắng hồng rạng rỡ nhờ được làm sạch chất bẩn từ sâu bên trong.



1 chén bột đậu đỏ, 1 hộp sữa chua, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh (không bắt buộc) đem trộn đều thành hỗn hợp thật mụn. Đắp hỗn hợp lên cổ và mặt trong vòng 10-20 phút rồi rửa sạch với nước ấm, thực hiện 2 lần/tuần.



Nhờ thành phần axit amin thẩm thấu sâu nên sữa chua có tác dụng làm mịn da, sáng da, chống dấu hiệu lão hóa kết hợp với bột đậu đỏ làm lành vết mụn.

