Khởi tố, bắt tạm giam 7 công an ở TP.HCM vì lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ

Theo Zing đưa tin, ngày 6/11 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 cán bộ công an thuộc phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Các bị can bị bắt giữ gồm: Thiếu tá Phạm Thanh Tuấn (trưởng công an phường), trung tá Lê Văn Quý, trung tá Lê Văn Hòa (cùng phó trưởng công an phường), thượng úy Nguyễn Đăng Chiến (cảnh sát khu vực), đại úy Nguyễn Đức Hiền, đại úy Võ Quang Kế, thượng úy Phạm Ngọc Vy (cán bộ điều tra).

Bảy người này cũng đã bị đình chỉ công tác từ trước và bị tiến hành khám xét nơi ở.

Theo Vietnamnet , kết quả bước đầu cho thấy, ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà đã có chủ trương và bàn bạc với nhau 'bao che' cho nhóm tàng trữ và mua bán ma túy. Không những thế, việc này còn diễn ra trong thời gian dài khiến nhiều đối tượng đã được 'giải cứu', chỉ cần chi tiền sẽ được thả về.

Vụ việc xuất phát từ 1 đơn tố cáo của 1 người bị ép chi tiền khi bị bắt về tội tàng trữ ma túy. Công an TP.HCM khi vào cuộc điều tra đã xác minh, một số trường hợp từng bị Công an phường Phú Thọ Hoà tạm giữ do liên quan đến ma tuý và có sự chung chi.





Kết quả điều tra cho thấy, vào hồi tháng 9/2019, Công an phường Phú Thọ Hòa đã bắt quả tang đối tượng L.N.M. tàng trữ 20 viên thuốc lắc cùng 5 khay ma túy tổng hợp. Sau đó, thượng úy Chiến lấy lời khai đối tượng, đại úy Hiền gợi ý M. gọi điện thoại cho người nhà, cầm 100 triệu lên sẽ được cho về.

Đến tháng 12 cùng năm, Công an phường Phú Thọ Hòa tiếp tục bắt quả tang L.M.C. có hành vi tàng trữ 1,2 gr ma túy đá. Sau khi lấy lời khi xong xuôi, đại úy Hiền đã yêu cầu C. đưa tiền sẽ được về nhà. Sau đó, đại úy Hiền đưa C. mượn điện thoại, gọi người mang 140 triệu cùng 2 chỉ vàng đến, được hướng dẫn để tiền và vàng trong nhà vệ sinh thì sáng hôm sau sẽ được về.





Theo cơ quan điều tra, cả L.N.M. và L.M.C. đều có hành vi vi phạm Pháp luật . Tuy nhiên, nhóm cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa đã thay đổi bản chất vụ việc sau khi nhận tiền. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra.



