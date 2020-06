7 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang lão hóa nhanh, dù tuổi đôi mươi chị em cũng cần chú ý để khắc phục

Thời thanh xuân là thứ quý giá mà bất cứ ai cũng muốn lưu giữ trong đời. Ở những năm 18 đôi mươi, người ta chẳng có gì ngoài sức trẻ, một cơ thể cường tráng và tinh thần yêu đời. Dù vậy, cuộc sống quá bận rộn hoặc nhiều người không có thói quen giữ gìn Sức Khỏe , dưỡng da, ăn uống điều độ khiến cơ thể lão hóa nhanh và sớm.

Dưới đây là 6 dấu hiệu báo động cơ thể đang lão hóa nhanh trầm trọng, chị em cần thức tỉnh ngay để có biện pháp can thiệp kịp thời trước khi quá muộn.

1. Da bị chảy xệ



Làn da là đặc điểm bên ngoài tố cáo trung thực nhất tình trạng sức khỏe và tuổi tác của bạn. Một cô gái trẻ trung khỏe mạnh sẽ sở hữu làn da trắng sáng, căng mịn. Một khi làn da bắt đầu nhăn nheo, chảy xệ đó là khi cơ thể đang lão hóa nghiêm trọng.



Theo thời gian và tuổi tác, da mất dần độ đàn hồi, thành phần dưỡng ẩm tự nhiên dần mất đi, phá vỡ kết cấu da. Lượng collagen và elastin sản sinh ít dần đi theo độ tuổi khiến làn da thay đổi dần theo năm tháng không có cách nào chống lại được.



Người còn trẻ mà da đã chảy xệ thường do một số nguyên nhân như: sử dụng nhiều chất kích thích, ăn uống không đủ dinh dưỡng, người thường thức khuya, chăm sóc da chưa đúng cách hoặc người giảm cân quá nhanh... Nếu là một trong số những đối tượng này hãy tìm gặp bác sĩ để cứu vãn làn da bạn.



2. Cơ thể không còn thon gọn, săn chắc



Dáng hình thon gọn, đường cong hình chữ "S" là chuẩn mực vẻ đẹp mà mọi cô gái đều hướng tới. Ngực nở, eo thon, mông căng khiến một cô gái trông thật căng tràn sức sống và quyến rũ chết người.



Dần dần bạn nhận thấy bụng mỡ dần lộ ra, vòng 1 chảy xệ dù chưa sinh nở... là những dấu hiệu báo động cơ thể đang xuống cấp. Nếu những thay đổi trên không phải do sinh nở thì thường do chị em ăn uống không điều độ, thức khuya, lười vận động... vậy nên hãy sớm lấy lại năng lượng trước khi trở nên béo phì.



3. Ria mép và lông tơ trên mặt nhiều hơn



Ở nữ giới, ria mép và lông tơ trên mặt thường ít và mờ hơn nhiều so với nam giới. Nhưng bỗng một ngày bạn nhận thấy ria mép đen hơn, lông tơ trên mặt lộ rõ đó có thể là dấu hiệu hormone nữ estrogen suy giảm, dẫn tới giảm khả năng ức chế nội tiết tố nam androgen trong cơ thể.



Nguyên nhân của hiện tượng này cũng xuất phát từ chế độ ăn uống, sinh hoạt không khoa học hoặc có thể là dấu hiệu bệnh lý nữ giới, chị em nên tìm tới sự tư vấn của bác sĩ.



4. Kinh nguyệt ít, chu kỳ ngắn dần



Kinh nguyệt xuất hiện và kéo dài từ khi các cô gái mới lớn cho tới tuổi trung niên. Nó cũng là thước đo phản ánh chính xác nhất tình trạng sức khỏe của một người phụ nữ.



Kinh nguyệt ở nữ giới do nội tiết tố estrogen quyết định. Theo thời gian chức năng buồng trứng suy giảm, dẫn đến giảm bài tiết hormone nữ estrogen khiến lượng kinh nguyệt cùng chu kỳ bị rút ngắn lại.



Nếu còn trẻ mà bắt đầu nhận thấy chu kỳ kinh nguyệt thất thường, hãy điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt, ăn uống và nhờ tới sự tư vấn của bác sĩ trước khi kỳ mãn kinh kéo đến.



5. Thường xuyên tức giận, cáu gắt



Do đặc điểm tâm sinh lý nên chị em thường dễ nổi nóng hơn so với đấng mày râu. Dù vậy, tính khí thay đổi thất thường cũng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe.



Nếu các cô gái đang vui vẻ, hòa đồng bỗng trở nên cáu bẳn, hay tức giận rất có thể là do nội tiết tố chi phối. Hormone nữ suy giảm khiến tâm tính trở nên nhạy cảm, dễ tức giận và tinh thần cũng suy kiệt trầm trọng.



6. Mất ngủ kéo dài



Giấc ngủ chiếm 1/3 thời gian trong cuộc đời mỗi người nên chất lượng giấc ngủ cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Càng lớn tuổi bạn sẽ càng ngủ ít lại, nhưng cần nhớ ngủ ít khác với mất ngủ.



Nếu bạn mất ngủ, mơ màng và ngủ không ngon giấc có thể do áp lực công việc, sinh hoạt thay đổi hoặc chế độ ăn uống không đảm bảo. Thay vào đó, bạn hãy tích cực vận động, ăn uống điều độ lành mạnh, trút bỏ gánh nặng tâm lý để có được giấc ngủ ngon mỗi ngày.

7. Hay quên và không thể tập trung

Hay quên và mất tập trung là biểu hiện tự nhiên của người già nhưng nếu tuổi còn xanh mà đã thế tức là cơ thể đang báo động. Nguyên nhân có thể do căng thẳng, thiếu ngủ, chế độ ăn uống kém, thiếu dinh dưỡng.

Việc bạn cần làm là ngủ đủ giấc, tích cực vận động, xây dựng chế độ ăn lành mạnh không để thiếu hụt các chất (như thiếu Vitamin B1 2 nếu bạn ăn chay ) làm suy giảm trí nhớ.

Nguyên nhân khiến da nhanh lão hóa

Theo Hà Ly/SKCĐ