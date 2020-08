Chuẩn bị cơm cúng cho lễ Vu lan

Đây là một trong 7 điều con cái nên làm trong ngày Lễ Vu lan 2020 mà bạn cần ghi nhớ. Lễ Vu lan báo hiếu thường được tổ chức vào ngày 14 - 15 tháng 7 âm lịch. Vào ngày này, bạn nên tự tay chuẩn bị một mâm cơm cúng lễ Vu lan thật chu đáo để tạ ơn thần linh, tưởng nhớ đến tổ tiên đã khuất và cầu bình an cho cả gia đình . Việc cúng Rằm tháng Bảy này bạn có thể làm tại nhà hoặc cúng ở chùa. Bao gồm các lễ như: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng thí thực cô hồn và cúng phóng sinh.

Chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất là điều mà con cái nên làm trong lễ Vu lan 2020

Dành thời gian ở bên chăm sóc cha mẹ

Nếu công việc thường ngày bận rộn khiến bạn không có nhiều thời gian dành cho cha mẹ thì đây chính là dịp để thể hiện tình cảm của mình đấy nhé. Hãy gửi đến họ những lời hỏi thăm và quan tâm chu đáo nhất. Cha mẹ đã già, bạn cần chú ý chăm sóc Sức Khỏe của họ nhiều hơn. Hãy bớt ra vài phút mỗi ngày để ở bên mẹ cha bạn nhé.

Đi chùa cầu bình an cùng cha mẹ

Một trong những điều mà con cái nên làm trong ngày lễ Vu lan đó là đi chùa cầu bình an cho cha mẹ. Cổng chùa giường như là nơi mà mọi muộn phiền hờn ghen đố kị trong cuộc sống đều được gỡ bỏ. Đến đây tâm hồn của bạn sẽ cảm thấy thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn. Những ai may mắn còn cha mẹ thì vào ngày Vu Lan này nên đến chùa để cầu mong cho cha mẹ luôn được khỏe mạnh và bình an. Còn nếu không còn cha mẹ thì bạn cũng nên đến chùa để cầu xin Đức Phật soi đường chỉ lối để linh hồn cha mẹ sớm được siêu thoát.

Vào ngày Vu lan, bạn nên đến chùa để thắp hương bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật và cầu mong cho cha mẹ khỏe mạnh, bình an

Làm từ thiện, sống tốt để cha mẹ vui lòng

Điều cuối cùng trong 7 điều con cái nên làm trong ngày Lễ Vu lan 2020 này đó chính là làm từ thiện. Vào ngày lễ Vu lan, nhiều người hay đem tặng quần áo, lương thực và những đồ dùng sinh hoạt khác cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tùy theo khả năng của mỗi người mà bạn có thể đem tặng nhiều hay ít. Làm việc thiện vào những ngày tháng bảy này có ý nghĩa rất lớn lao, nó sẽ giúp tích thêm nhiều phúc đức cho bản thân và cả những người thân của họ.

Ăn chay cùng bố mẹ

Sẽ thật thú vị nếu lễ Vu lan được cùng cha mẹ ngồi ăn những món ăn chay thanh tịnh, thưởng thức hương vị thơm ngon trong không gian ấm cúng của gia đình mình. Nếu có thể, bạn hãy cùng cha mẹ chuẩn bị những món ăn chay đơn giản như: Xôi, chè, mứt, canh rau củ,... để bày tỏ lòng thành cũng như tình cảm của mình với cha mẹ. Cả nhà cùng quây quần bên nhau thưởng thức những món chay trong khung cảnh ấm cúng, bình dị chính là những điều mà lễ Vu lan muốn hướng tới.

Cùng cha mẹ thưởng thức những món ăn chay thanh tịnh trong không khí ấm cúng của gia đình

Gửi những lời chúc tốt lành đến cha mẹ

Càng lớn chúng ta càng ngại thể hiện những lời ngọt ngào qua lời nói. Thế nhưng trước khi quá muộn, hãy nói cho cha mẹ biết rằng bạn yêu họ đến thế nào. Cha mẹ cũng đã già rồi, chẳng thể đời đời kiếp kiếp ở bên chúng ta mãi. Vì thế nhân mùa Vu lan năm nay, hãy dành cho cha mẹ những lời chúc chân thành, những cái ôm thật chặt, điều đó chắc chắn sẽ khiến cha mẹ hạnh phúc và vô cùng cảm động đấy nhé.





Đừng quên tặng cho họ những món quà nhỏ ý nghĩa

Cha mẹ chẳng cần những món quà sang trọng, đắt tiền đâu, điều mà họ thực sự mong muốn đó là sự chân thành và quan tâm từ bạn. Hãy dành cho cha mẹ những món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa. Bạn có thể tặng mẹ một bó hoa tươi thật đẹp, tặng bố một bộ trà hoặc nấu cho họ một bữa cơm thật thịnh soạn. Dù là món ăn nhỏ hay đắt tiền thì cha mẹ cũng cảm thấy rất ấm lòng.

Hãy dành tặng họ những món quà nhỏ ý nghĩa nhé





Mách bạn những điều nên làm trong ngày Lễ Vu Lan

