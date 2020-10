Chân dung 7 đối tượng cầm đầu đường dây lô đề qua mạng 'cực khủng', mỗi ngày giao dịch 4-5 tỷ đồng

Ngày 22/10, Báo Dân Trí cho hay, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vào lúc 18h25 ngày 21/10, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành triệt phá, bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau ở thành phố Hà Giang.

Cùng thời điểm trên, các mũi trinh sát ập vào bắt quả tang đối tượng Mai Mạnh Tùng (sinh năm 1987, trú tại Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê) và Trương Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1967, trú tại phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).



Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay lãi.

5 đối tượng điều hành đường dây ở Hà Giang



Theo Theo Zing .vn, ngoài 2 đối tượng trên, công an hiện đã bắt giữ 5 nghi phạm tại các địa điểm khác trên địa bàn thành phố Hà Giang gồm: Phạm Huy Hoàn (40 tuổi, trú tại Tổ 5, phường Quang Trung), Bùi Ngọc Tập (31 tuổi, trú tại Tổ 7, Phường Ngọc Hà), Nguyễn Thị Miến (53 tuổi, trú tại Tổ 5, phường Trần Phú), Lê Ngọc Phương (42 tuổi, trú tại Tổ 20, phường Minh Khai), Trần Thị Bích Hường (53 tuổi, trú tại Tổ 2, phường Ngọc Hà).



Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, hiện đang củng cố hồ sơ để tống đạt quyết định khởi tố các nghi phạm.



Đây là đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Sơ bộ xác định trung bình số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 4 đến 5 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó hôm 22/9, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, vừa tiến hành triệt phá thành công chuyên án CA.201B, ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc online với nhiều chi nhánh trên toàn quốc với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng với hơn 4.000 tài khoản đánh bạc tham gia.

Liên quan đến đường dây này, công an đã bắt giữ 16 đối tượng. Trong đó, ba đối tượng cầm đầu được xác định gồm Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, Long Biên, Hà Nội), Trần Ngọc Quân (SN 1980, Xuân La, Hà Nội), Tử vi ệt Anh (SN 1980, Ba Đình, Hà Nội).

Dù các đối tượng cầm đầu đường dây đều ở Hà Nội nhưng 'hang ổ' được đường dây là một căn hộ chung cư cao cấp được các đối tượng thuê để làm nơi tư vấn con bạc và điều hành đường dây hotline.

Công an xác định, Nguyễn Tiến Hưng là kẻ cầm đầu cùng với Việt Anh và Quân góp mỗi người 300 triệu từ đầu năm 2019 để xây dựng một loạt các trang đánh bạc online gồm daiphat365.com, vuadaga.com, xocdia99.com...

3 đối tượng này đã thuê Lê Hồng Nhung (SN 1994, trú quận Tân Phú, TP HCM) để vận hành mạng lưới tư vấn, lôi kéo con bạc.

Clip: TTXVN

Theo Hà Ly/SKCĐ