7 loại mặt nạ dưa hấu 'cân đẹp' mọi loại da, từ dưỡng ẩm, ngăn lão hóa tới chữa cháy nắng, trị mụn

Dưa hấu ngoài giá trị dinh dưỡng của một loại trái cây nó còn được công nhân như một loại mỹ phẩm thiên nhiên tuyệt vời. Với 90% thành phần là nước, các chuyên gia khẳng định dưa hấu an toàn với mọi loại da, bao gồm cả những làn da nhạy cảm nhất như da mụn.

Loại quả này còn rất giàu vitamin A, B6 và vitamin C có tác dụng chăm sóc da luôn mềm mại, sáng mịn, khôi phục hư tổn trên da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Tìm hiểu tác dụng làm đẹp bằng 7 loại mặt nạ dưa hấu thần kỳ sau đây.



Pha hỗn hợp 1 muỗng cà phê nước ép dưa hấu trộn với 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. Thoa hỗn hợp này lên vùng da khô sần trong vòng 15 – 20 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm.

Dưa hấu cấp nước cho da trong khi mật ong thấm sâu dưỡng ẩm từ bên trong da, cho da ngậm nước căng mọng và mềm mại hơn.



Dùng miếng bông gòn sạch thấm vào nước ép dưa hấu rồi thoa lên vùng da bị cháy nắng, bị nám do nắng. Để hỗn hợp lưu trên da trong 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Nên làm 2 lần/ ngày hoặc mỗi buổi tối để cứu làn da bị cháy nắng.



Một cách khác là trộn nước ép dưa hấu với nước ép dưa leo với tỷ lệ bằng nhau rồi thoa lên da cháy nắng cũng có tác dụng làm dịu da hiệu quả.



3. Mặt nạ sáng da, mềm mại



Trộn 1 muỗng cà phê nước ép dưa hấu với 1 muỗng cà phê sữa chua, thoa lên da mặt và cổ để làm sáng da, cho da mềm mại hơn. Để lớp mặt nạ lưu trên da khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.



Các axit lactic và enzym trong sữa chua giúp tẩy, làm sạch tế bào chết, làm tươi mới làn da. Trong khi hydrat từ dưa hấu chữa lành các hư tổn trên da như các vết thâm nám, sạm và dưỡng da thêm tươi sáng, mịn màng.



4. Mặt nạ dưỡng da bị lão hóa



Các làm mặt nạ dưỡng da bị lão hóa từ bơ và dưa hấu. Trộn đều nước ép dưa hấu với bơ nghiền theo tỷ lệ 1-1. Thoa đều hỗn hợp này lên mặt, rửa sạch với nước ấm sau khoảng 20 phút.

Dưa hấu giàu nước và vitamin C, E là các thành phần chống oxy hóa kết hợp với axit béo omega 3 trong quả bơ giúp da đầy đặn, mịn màng hơn, dùng trong thời gian dài để ngăn chặn và giảm rõ rệt những dấu hiệu lão hóa như vết chân chim, nếp nhăn trên khuôn mặt, cho làn da căng sáng trẻ trung hơn.



Để chữa lành làn da bị mụn, viêm bạn dùng mặt nạ từ dưa hấu và chuối. Dùng nước ép dưa hấu hòa với 1 muỗng cà phê chuối nghiền thoa đều lên mặt. Giữ lớp mặt nạ này trong khoảng 10 – 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.



Dưa hấu được coi là một loại kem dưỡng ẩm không chứa dầu, thấm sâu và làm dịu vùng da bị thương tổn, cực kỳ dịu nhẹ cho da. Còn chuối chứa vitamin B2, B6 và B12 là những chất kháng viêm, chữa lành tổn thương trên da. Hai nguyên liệu kết hợp với nhau hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc trị mụn nào, giúp mụn nặn nhanh, không còn tình trạng sưng tấy, mẩn đỏ do mụn nữa.

Đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain có đặc tính tẩy tế bào chết và loại bỏ thành công tất cả các tế bào chết. Kết hợp cùng dưa hấu bù nước, làm sáng mịn làn da tươi trẻ, đầy sức sống.

Trộn 2 muỗng nước ép dưa hấu và 2 muỗng đu đủ nghiền. Thoa hỗn hợp lên mặt và cổ của bạn và để nó trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch và lau khô mặt. Sử dụng mặt nạ này hàng tuần để đem lại hiệu quả.

Lợi ích của trái dưa hấu. Video: HanoiTV