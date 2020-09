7 loại nước ép rau củ được mệnh danh là trợ thủ đắc lực cho người giảm cân

Cà rốt giàu các loại vitaim A, C, K và chất xơ trong cà rốt cải thiện hệ tiêu hóa, giải độc gan, ngăn ngừa mỡ tích tụ. Theo Huffington Post, ép cà rốt thêm chút rau mùi, cho vào máy xay nhuyễn cùng chút giấm táo và muối đen có tác dụng no lâu, bổ sung dưỡng chất.

Cắt nhỏ quả mướp đắng cho vào máy xay nhuyễn. Đổ nước ép ra cốc, thêm chút muối và khuấy đều để có hiệu quả và hương vị tốt nhất.

Củ dền chứa ít calo, giàu Vitamin C và các khoáng chất quý giá như folate, magie, sắt, đồng và kali. Đặc biệt loại củ này cũng rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, có tác dụng ổn định đường huyết, huyết áp và đốt cháy chất béo dư thừa. Ép củ dền lấy nước thêm 1/4 quả chanh và chút muối ban đầu hơi khó uống nhưng khi quen dần bạn sẽ thấy hiệu quả khác biệt.

Bắp cải là loại rau cực giàu chất xơ, vitamin C cùng hợp chất flavonoid anthocyanin cao. Một ly nước ép bắp cải với từng đó dưỡng chất giúp giảm cơn thèm ăn, giảm cân hiệu quả. Bạn cắt nhỏ bắp cải (khoảng một chén) kết hợp cùng 1/2 quả dưa chuột, cho vào máy xay nhuyễn rồi thêm chút nước cốt chanh để tăng hiệu quả giảm cân.



Cần tây được nhiều người nổi tiếng sử dụng mỗi ngày nhờ tác dụng lợi tiểu, thải độc và giảm lượng calo tổng thể. Ép nước cần tây thêm vài nhánh rau mùi để giảm bớt độ hăng cùng 1/2 quả chanh và hạt muối bạn sẽ thấy hiệu quả thay đổi đáng kể.

Mỗi ngày 1 ly nước ép dưa chuột không chỉ giúp no bụng, giảm cân mà còn ổn định huyết áp và làm đẹp da từ bên trong.

Dưa chuột rất giàu vitamin, các khoáng chất như kali, magiê, chất xơ, phytonutrients. Đặc biệt trong loại rau quả này còn chứa rất nhiều thành phần chống oxy hóa là vitamin C, beta-carotene, mangan và flavonoid.



Cà chua là loại quả mọng nước, ít calo, giàu chất xơ và đặc biệt là hàm lượng vitamin A, B6, C, B1, B2... rất cao. Một quả cà chua 200 g chỉ chứa khoảng 30 calo nên đây là loại củ rất được ưa chuộng để giảm cân. Một ly nước ép cà chua mỗi ngày giúp giảm hấp thu chất béo, kết hợp với chế độ ăn nhạt và giàu thực vật có thể giúp bạn giảm 4-5kg trong 10 ngày.

