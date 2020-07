7 loại thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn giảm cân của Hà Tăng: Vừa healthy lại còn giữ body

Theo dõi trang Instagram cá nhân của Hà Tăng, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống hàng ngày để duy trì vóc dáng.

Những món ăn của nàng ngọc nữ được trình bày đẹp mắt, nhìn thôi đã thấy ngon miệng và chắc chắn là giàu dinh dưỡng. Tìm hiểu thực đơn giảm cân của Hà Tăng, biết đâu, bạn cũng học hỏi được nhiều món ngon chân ái.



Hà Tăng là fan của các loại sữa hạt, từ sữa hạt hạnh nhân tới sữa hạt điều. Mỗi sáng, nữ diễn viên thường dậy sớm để làm sữa hạt cho cả nhà.



Công thức làm sữa hạnh nhân của Tăng Thanh Hà như sau:



Chuẩn bị: 1 cup hạt hạnh nhân (raw almond) ngâm qua đêm (10 - 15 tiếng), máy xay hạt, 2 cups nước, bao vắt sữa hạt (nut milk bag or cheesecloth) và vài quả chà là và một ít vanilla beans.



Cách làm: Lấy hạt hạnh nhân đã ngâm ra rửa sạch để ráo cho vào máy xay gần nhuyễn với 2 cups nước (có thể thêm hoặc bớt nước đi tùy khẩu vị uống đặc hay ít béo).



Bạn cũng có thể tạo ngọt bằng cách cho chà là vào xay cùng để lấy vị ngọt tự nhiên. Cuối cùng, dùng bao vắt sữa hạt để vắt sữa hạt (cho thêm ít vanilla beans để sữa thơm hơn nếu thích).



2. Trứng gà



Trứng gà được coi là giàu dinh dưỡng nhất trong các loại trứng động vật. Trứng chứa dồi dào protein tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế thèm ăn hiệu quả. Cách chế biến trứng tốt nhất là luộc. Hà Tăng thường ăn trứng luộc vào bữa sáng hoặc trưa kèm với bánh mì nguyên cám hay bơ.



Quả bơ dù giàu chất béo nhưng là loại quả không thể thiếu trong mọi thực đơn giảm cân của những người nổi tiếng. Trái bơ rất giàu vitamin, khoáng chất và giàu chất béo tự nhiên không bão hòa đơn.

Ăn bơ cung cấp chất béo lành mạnh, không có cholesteol, tạo cảm giác no lâu, giúp giảm cân hiệu quả và hạn chế cơn thèm ăn. Ngoài ra, trong trái bơ còn chứa nhiều thành phần lành mạnh, tốt cho Sức Khỏe và phòng ngừa bệnh tật.



4. Yến mạch



Yến mạch là thực phẩm thay thế tinh bột hàng đầu cho người giảm cân. Hà Tăng có cách thưởng thức yến mạch cực kỳ nhanh gọn và tiện lợi. Chỉ cần trộn một chút yến mạch với sữa rồi để trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm, sáng hôm sau cho thêm 1 chút trái cây là bạn đã có bữa ăn ngon lành tốt cho sức khỏe.



Yến mạch thô sẽ hơi khó ăn nhưng bạn hoàn toàn có thể biến tấu thành nhiều món khác như cháo yến mạch, bánh pancake yến mạch hoặc trộn với sữa và sữa chua...



Loại hạt nhỏ xíu được sử dụng trong các món chè hay sữa chua hóa ra lại có tác dụng giảm cân tuyệt vời. Loại hạt cung cấp axit béo omega-3 cao, giàu protein, chất béo, chất xơ và chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe và vóc dáng.



Loại hạt tuy bé tí tẹo nhưng chỉ cần một thìa nhỏ cũng tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn vặt. Công thức của Hà Tăng thường rắc thêm một chút hạt vào sữa chua, sữa hạt hay ăn kèm với yến mạch trộn sữa chia để tăng hiệu quả giữ dáng.



6. Bánh mì nguyên cám



Người giảm cân tuyệt đối không nên ăn bánh mì trắng mà thay vào đó là bánh mì nguyên cám có màu nâu. Ưu điểm của bánh mì này có chứa không đến 25% protein và rất nhiều chất xơ tạo cảm giác nhanh no và no lâu, không cung cấp nhiều tinh bột để chuyển hóa chất béo như bánh mì thông thường.



Nếu sợ bánh mì khô khan thì hãy học theo Hà Tăng bằng cách ăn 2 lát bánh mì với một chút bơ, chuối hoặc 1 quả trứng cho bữa sáng, đảm bảo no đến tận trưa mà vẫn đủ dinh dưỡng.



Dù giảm cân là phải hạn chế chất béo nhưng không có nghĩa là kiêng hẳn các loại thịt. Do đó, tôm và cá hồi là lựa chọn hàng đầu thay thế các loại thịt đỏ.



Tôm rất giàu protein trong khi cá hồi lại chứa omega-3 cực kỳ có lợi cho sức khỏe lại không giàu chất béo no như các loại thịt heo hay thịt bò.



Hà Tăng thường ăn salad tôm nướng, cá hồi áp chảo với măng tây... cho bữa trưa đủ chất. Đôi khi có thể thay thế bằng thanh cua hoặc ức gà chiên không dầu.

