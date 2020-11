Cứ vô tư ăn 7 loại thực phẩm này, chẳng trách da nhăn nheo, lão hóa trước tuổi

Món ăn vặt khoái khẩu không chỉ là kẻ thù của cân nặng mà cả làn da. Theo Healthline, vì khoai tây được chiên ở nhiệt độ cao nên chúng giải phóng các chất oxy hóa có thể gây tổn thương tế bào trên da. Món này còn chứa quá nhiều muối khiến da mất nước, dễ nhăn nheo.



Lời khuyên là bạn nên chuyển từ khoai tây sang khoai lang hấp vì chúng giàu chất xơ, chống lão hóa, giúp sản xuất collagen.



3. Bơ thực vật



Bơ thực vật dù được đánh giá là tốt và an toàn hơn bơ động vật nhưng chúng vẫn chứa nhiều chất béo chưa bão hòa. Các axit béo chuyển hóa này khiến da dễ bị tổn thương hơn trước bức xạ tia cực tím, làm mất độ đàn hồi tự nhiên cho da.



4. Đồ ăn nhanh



Hãy thay các loại thịt chế biến sẵn bằng thịt gà vì chúng giàu protein và axit amin cần thiết cho sự hình thành tự nhiên của collagen.



Hai loại nước này không chỉ gây tăng cân mà còn hủy hoại da bạn. Đồ uống này chứa hàm lượng caffein cao, nếu uống thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Mất ngủ lại là nguyên nhân chính làm gia tăng các dấu hiệu lão hóa, quầng thâm mắt, nếp nhăn và sạm nám.

7. Rượu



Mặt khác, uống rượu sẽ rút cạn chất dinh dưỡng, hydrat hóa và vitamin A trong cơ thể. Một khi các chất chống oxy hóa này bị mất đi thì da bạn sẽ bị lão hóa nhanh.

Your browser does not support HTML5 video.

10 loại thực phẩm giảm cân hàng đầu