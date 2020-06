7 loại thực phẩm tốt nhất nên ăn vào bữa sáng, vừa tốt cho cơ thể lại giảm cân hiệu quả

Bữa sáng là bữa đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong ngày nên việc lựa chọn ăn gì luôn khiến chúng ta đau đầu. Dưới đây là gợi ý 7 loại thực phẩm tốt nhất dành cho bữa sáng của bạn.



Theo tạp chí Health, trứng là nguồn protein và các chất dinh dưỡng lành mạnh như vitamin D. Lý do bạn nên ăn trứng vào bữa sáng bởi thực phẩm này tạo cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn từ đó giảm lượng calo hấp thụ vào bữa ăn tiếp theo.



2. Sữa chua Hy Lạp



Sữa chua thơm, béo ngậy này rất giàu canxi và protein có tác dụng giảm cảm giác đói, tăng tỷ lệ trao đổi chất sau khi ăn. Vào buổi sáng sữa chua thường được ăn kèm với yến mạch, các loại quả mọng hoặc bơ và một số loại hạt.



3. Bột yến mạch



Yến mạch là thực phẩm thay thế tinh bột gần như không thể thiếu trong mọi thực đơn giảm cân. Bột yến mạch chứa beta-glucan, loại chất xơ giúp giảm cholesterol, chúng cũng giàu axit béo omega-3, kali và folate cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.



Bột yến mạch có thể hơi khó ăn nhưng có nhiều cách chế biến và kết hợp như: trộn với sữa, mật ong, trái cây và các loại hạt. Các loại yến mạch có hương vị có thể đã có thêm đường.

Người Việt thường ít có thói quen ăn trái cây vào bữa sáng nhưng đây lại là cách hấp thụ tốt nhất để giảm cân, làm đẹp da. Trái kiwi có khoảng 65 mg vitamin C mỗi khẩu phần ăn và còn giàu kali, đồng, chất xơ giúp tiêu hóa tốt. Ăn kiwi buổi sáng tốt cho tiêu hóa, giảm táo bón ở những người mắc hội chứng ruột kích thích. Loại quả này có vị hơi chua, bạn nên trộn chúng với dâu tây và chuối hoặc salad trái cây.



Rất ít người ăn dưa hấu vào buổi sáng nhưng nó lại có tác dụng giảm cân hiệu quả. Dưa hấu giàu nước, chất xơ, thành phần lycopene có lợi cho hệ tiêu hóa, tim mạch, tốt cho thị lực và ngăn ngừa các bệnh ung thư.



Mặt khác, dưa hấu chứa ít calo, ăn vào tạo cảm giác nhanh no, hỗ trợ cho những người muốn giảm cân.



Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi là những lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng. Các loại trái cây này giàu vitamin, lượng calo thấp, nhiều chất xơ và chất chống oxy ngăn ngừa bệnh tật. Bữa sáng với các loại quả này bạn nên kết hợp với sữa chua, bột yến mạch và salad rau củ.

Your browser does not support HTML5 video.

6 loại thực phẩm giúp chống nắng