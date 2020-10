Không cần ra sức tập luyện vẫn giảm cân nhanh nhờ 7 việc làm dễ ợt này

Với nhiều người, ngủ ít, thiếu ngủ là nguyên nhân gây giảm cân, kiệt sức. Nhưng với người béo thì điều này đôi khi hoàn toàn ngược lại. Theo tờ Eat this, thiếu ngủ trong thời gian dài làm tăng nồng độ hormone gây đói. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn dễ thèm ăn và sa đà vào các loại thực phẩm không lành mạnh như đồ ăn nhanh, mỳ tôm và các đồ ăn vặt khác chứa nhiều calo và chất béo.



Không ngồi khi làm việc



Bạn có biết việc ngồi nhiều làm tăng tích tụ mỡ thừa, đặc biệt với dân văn phòng có thời gian ngồi tới 8-10 tiếng/ngày. Do đó, việc đứng để làm việc có tác dụng chẳng khác nào một biện pháp tập luyện. Các chuyên gia khuyến khích bạn có thể đứng 6 tiếng/ngày tương đương đốt cháy khoảng 54 calo/buổi và hơn 1.000 calo/tháng.



Tối thiểu không ăn thịt 1 bữa trong ngày



Nhiều nghiên cứu chỉ ra việc ăn trứng vào bữa sáng là rất tốt đặc biệt với người giảm cân. Nguyên nhân là bởi một quả trứng luộc chỉ chứa chưa tới 1g carbs mà lại cung cấp nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể, giúp bạn no lâu và đủ chất.



Tự chuẩn bị đồ ăn nhẹ



Đồ ăn vặt bên ngoài luôn chứa quá nhiều chất béo và carb không tốt cho quá trình giảm cân của bạn. Bất cứ thứ gì khi được hấp thụ đều phải do bạn kiểm soát lượng calo.



Trong trường hợp bạn bỏ đói cơ thể quá mức khiến cơ thể chuyển sang chế độ thèm ăn và ăn nhiều hơn sau đó. Do đó đừng bao giờ để cái bụng đói dù bận rộn đến đâu.



Uống cà phê đen



Cà phê đen nằm trong nhóm các loại đồ uống giảm cân hiệu quả vì chúng chỉ chứa 0-5 calo, cần nhớ là bạn không được thêm đường, si rô hay kem vào đồ uống.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày