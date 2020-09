7 món ăn rất được ưa chuộng nhưng là đại kỵ trong thực đơn ăn kiêng của các sao Hàn Quốc

Các món đồ ăn nhanh tiện lợi như gà rán, bánh mì hay cả một số món truyền thống của người Hàn như mì tương đen, bánh gạo cay... dù rất được yêu thích nhưng các ngôi sao Kpop lại bị cấm ăn.

Gà rán



Người Hàn ưa chuộng gà rán chẳng kém các nước phương Tây. Đây là món ăn rất được các bạn trẻ yêu thích vì độ tiện lợi. Nhiều sao Hàn cũng mê mẩn món này điển hình là Seulgi (Red Velvet). Cô nàng từng kể bị quản lý mắng vì lén ăn gà rán. Cô nàng rất thích các món chiên rán hay đồ dầu mỡ nhưng vì công cuộc Người Hàn ưa chuộng gà rán chẳng kém các nước phương Tây. Đây là món ăn rất được các bạn trẻ yêu thích vì độ tiện lợi. Nhiều sao Hàn cũng mê mẩn món này điển hình là Seulgi (Red Velvet). Cô nàng từng kể bị quản lý mắng vì lén ăn gà rán. Cô nàng rất thích các món chiên rán hay đồ dầu mỡ nhưng vì công cuộc Giảm cân nên đành nhịn miệng.



Ước tính 1 miếng gà rán cỡ vừa cung cấp tới 242 calo. Ăn một miếng gà tương đương 24 phút chạy bộ.

Bánh mì trắng



Một ổ bánh mì trắng trung bình chứa 250calo. Bánh mì có thể kết hợp với nhiều món khác nên là đồ ăn nhanh khá được ưa chuộng. Dù vậy nó chứa quá nhiều tình bột và carb nên bị cấm kỵ trong các chế độ ăn kiêng.



Seolhyun (AOA) chia sẻ trong một buổi kiểm tra định kỳ, cô được yêu cầu viết ra những gì mình đã ăn. Cô nàng đã ăn bánh mì và snacks thì cô đã khai gian thành bắp cải và bí ngô.



Hamburger



Hamburger cũng được ưa chuộng chẳng kém bánh mì kẹp vì vừa có tinh bột lại có nhân thịt đậm đà cùng chút rau. Ước tính một chiếc hamburger mang theo 350-390calo tùy từng loại nhân.



YooA (Oh My Girl) là một tín đồ của món hamburger nhưng cũng phải ngậm ngùi nhịn miệng. Cô kể một lần đến tiệm đồ ăn nhanh bất ngờ gặp người của công ty YooA (Oh My Girl) là một tín đồ của món hamburger nhưng cũng phải ngậm ngùi nhịn miệng. Cô kể một lần đến tiệm đồ ăn nhanh bất ngờ gặp người của công ty giải trí . Sau đó cô nàng phải trốn vào nhà vệ sinh để ăn nốt chiếc hamburger thơm ngon.



Bánh gạo cay (tokbokki)



Món ăn truyền thống của người Hàn cũng nằm trong danh sách các món cấm kỵ với idol. Nguyên nhân là chúng chứa quá nhiều tinh bột. Trung bình một suất tokbokki 100g chứa khoảng 380calo.

Chanmi (AOA) nằm trong số các nạn nhân từng trượt bài kiểm tra cân nặng vì lén ăn món bánh gạo cay. Kể từ đó dù thèm đến mấy cô nàng cũng không dám đụng tới nó.

Chân giò



Người Hàn đặc biệt yêu thích món chân giò hầm hay còn gọi là Jokbal. Đây là một món ăn rất nổi tiếng và được mệnh danh là món ăn đêm thần sầu ở xứ sở kim chi. Thế nhưng món này quá bổ dưỡng và chứa nhiều calo có thể làm đổ sông đổ bể công cuộc giảm cân của biết bao người.



Tzuyu (TWICE) kể lại: "Tôi từng cùng 2 thành viên khác lén đặt chân giò về ăn. Chúng tôi lấy nó từ cửa sổ bằng dây giày để tránh camera".



Mỳ tương đen



Mỳ tương đen kiểu Hàn nằm trong black list của các thần tượng xứ Hàn vì chúng quá nhiều tinh bột và chất béo. Trưởng nhóm RM (BTS) từng thú nhận có lần anh phải giả vờ đi vệ sinh rồi trốn đến một quán ăn mỳ tương đen.

Kem



Kem cùng với bánh ngọt và kẹo dẻo nằm trong số các đồ ngọt cấm kỵ với người giảm cân. Vẫn là chàng RM (BTS) một lần bị bắt gặp đi ăn kem với một thành viên trong nhóm. "Tôi đang ăn kem với V và tình cờ gặp một người trong công ty. Tôi phải giấu cây kem vào trong túi".

Theo Hà Ly/SKCĐ