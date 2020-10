7 oto đâm nhau liên hoàn tại Tiền Giang, lao thẳng vào nhà dân khiến quốc lộ 1A tắc cứng kéo dài

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi, quê tỉnh An Giang) lái xe tải biển số 67C -04412 chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận.

Loạt oto hư hỏng nặng

Khi đến đoạn thuộc xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, xe va chạm và tông liên tiếp vào đuôi ôtô 4 chỗ mang biển số 95A-05238 rồi tiếp tục tông vào xe khách loại 16 chỗ mang biển số 51B-10174, tông vào ôtô 4 chỗ 83A-03384 cùng xe 7 chỗ 51H-59963 đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến ô tô 7 chỗ trượt dài về phía trước và tông vào đuôi ô tô khách 16 chỗ và ô tô 7 chỗ mang BKS 70A-20240 đang chạy cùng chiều, khiến các phương tiện này lao lên lề đâm vào nhà dân, quán nước ven đường. Rất may mắn vụ tai nạn đã không gây thiệt hại về người nhưng 7 phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi.

Tai nạn khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn

Tại hiện trường, 7 chiếc xe nằm ngổn ngang trên đường, hư hỏng nặng và bị biến dạng phần đầu, đuôi. Do vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 nên gây kẹt xe nhiều kilômet, cảnh sát giao thông đến hiện trường điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông .

Lực lượng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Cái Bè có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Oto đâm thẳng vào nhà dân

Vụ tai nạn khiến người dân sinh sống ở ven đường không khỏi hoảng hốt. Những đoạn đường ven quốc lộ 1 luôn là điểm đen tai nạn giao thông và chỉ cần một chút sơ suất đến từ phía tài xế có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả các hộ dân xung quanh.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ