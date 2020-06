7 sai lầm phổ biến khi sử dụng điều hòa dễ gây sốc nhiệt, nguy hiểm tính mạng mà ai cũng mắc phải

Điều hòa không phải chỉ cần bật lên cho mát là xong. Sử dụng điều hòa sai cách, sai thời điểm có thể gây sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Kiểm tra xem bạn có mắc những lỗi sai sau đây không nhé!

Chui vào phòng điều hòa khi vừa đi nắng về



Trong cái tiết trời oi bức và nắng cháy da cháy thịt như thế này, việc phải di chuyển ngoài đường đúng là cực hình. Sau khi đi nắng về, cơ thể bạn đang ở mức nhiệt độ rất cao, nóng bừng, các mạch máu đang giãn nở hết mức.



Nhiều người vừa đi ngoài nắng về đã chui ngay vào phòng điều hòa mà không biết hành động này nguy hiểm như thế nào. Theo các chuyên gia, khi cơ thể đang nóng mà bị lạnh đột ngột sẽ khiến cho mạch bị co, gây nên hiện tượng cứng cổ, vai gáy… thậm chí là liệt dây thần kinh số 7 gây liệt mặt, méo miệng.



Ngoài ra, khi cơ thể đang ra mồ hôi, lỗ chân lông trên cơ thể giãn nở, nếu lập tức chuyển sang môi trường lạnh sẽ khiến lỗ chân lông co lại đột ngột, gây nhiễm lạnh.



Cách tốt nhất là nên ngồi quạt mát số nhỏ, giữ khoảng cách trong một thời gian cho cơ thể hạ bớt nhiệt rồi mới nên chui vào phòng điều hòa.



Ngủ điều hòa khi đã uống rượu, bia



Khi đã uống rượu bia, cơ thể đặt trong trạng thái mất kiểm soát về nhận thức, đầu óc quay cuồng, mệt mỏi rều rã rất dễ ngủ quên. Các đấng mày râu có thói quen đi nhậu về là nằm phòng điều hòa ngủ say tít mà không biết cơ thể có nguy cơ cao bị nhiễm lạnh. Chưa kể khi say rượu, khả năng nhận thức bị hạn chế dễ dẫn tới sốc lạnh, tê liệt thần kinh do quá lạnh mà không hay biết.



Vừa tắm xong vào phòng điều hòa



Sau khi tắm nhiệt độ cơ thể giảm xuống, bạn không nên ngồi trực tiếp trước quạt hay nằm phòng điều hòa. Khi đó, cơ thể bị lạnh đột ngột, các mạch máu co lại làm giảm sự lưu thông máu tới não, tim, dễ dẫn tới hiện tượng đột quỵ, đau tim, tai biến mạch máu não... Đặc biệt tắm vào ban đêm lại càng nguy hiểm, nguy cơ đột quỵ rất cao.



Để gió điều hòa thổi vào người



Tương tự như gió quạt, bạn không nên để gió điều hòa thổi thẳng vào người, đặc biệt là Tương tự như gió quạt, bạn không nên để gió điều hòa thổi thẳng vào người, đặc biệt là Trẻ em . Những luồng gió lạnh thổi vào người sẽ khiến mạch máu co lại, gây đau nhức, co rút thậm chí là liệt các cơ.



Tốt nhất, nên bật quạt gió điều hòa chuyển động để không gian cả phòng điều được mát. Nên điều chỉnh hưởng gió lên trên, tránh thổi vào đầu và các chi.

Ra vào phòng điều hòa liên tục



Tương tự như khi vừa đi nắng về đã vào nằm điều hòa thì ngược lại đang ở trong phòng điều hòa mà ra ngoài đột ngột là thói quen cực nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc nhiệt, đột quỵ. Nguyên nhân là do cơ thể chưa kịp thích nghi với nhiệt độ phòng hoặc ngoài trời, nhất là khi di chuyển từ một chỗ quá nóng sang một nơi quá lạnh và ngược lại.

Để nhiệt độ điều hòa quá thấp

Nhiệt độ ngoài trời càng cao thì người ta càng có xu hướng hạ thấp nhiệt độ điều hòa. Nhiều người thậm chí để nhiệt độ điều hòa dưới 20 độ, cực kỳ nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ trong phòng điều hòa chỉ nên chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài từ 7 - 8 độ. Tuy nhiên, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ thì chẳng mấy ai dùng máy điều hòa mà chỉnh nhiệt độ trên 30 độ C. Do đó, mức nhiệt độ phổ biến trong phòng điều hòa nên là từ 22 - 25 độ.

Nếu nhiệt độ bên ngoài và trong phòng điều hòa chênh lệch quá lớn sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn cho trung tâm điều hòa thân nhiệt của cơ thể, dễ gây ra những triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, mặt ửng đỏ, nhịp tim nhanh…



Ở trong phòng điều hòa cả ngày



Vẫn biết nắng nóng tới hơn 40 độ C thì không ai muốn ra ngoài nhưng việc ở trong phòng điều hòa suốt ngày là cực kỳ có hại cho cơ thể. Ở trong phòng kín với gió mát nhân tạo bạn không mất giọt mồ hôi nào nhưng khiến da bị khô, không được hít thở không khí trong lành đặc biệt người có vấn đề hô hấp sẽ thấy rất khó chịu.



Các chuyên gia cho hay, thời gian tối ưu là ở trong phòng điều hòa không quá 2 giờ. Khi ra khỏi phòng nên mở cửa to và đứng ở cửa vài phút để cơ thể kịp thích nghi với không khí mới. Nếu ban đêm ngủ trong phòng điều hòa thì nên điều chỉnh nhiệt độ tăng dần khi về đêm và sáng.

Your browser does not support HTML5 video.

Nguy hiểm khôn lường khi ở trong phòng điều hòa quá lâu

Xem thêm: 9 sai lầm phổ biến khiến người dùng điều hòa vừa tốn điện vừa rước bệnh vào người

Theo Hà Ly/SKCĐ