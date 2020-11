7 thói quen vô thưởng vô phạt của chị em nhưng nào ngờ phá hoại công sức dưỡng da làm đẹp

Nhiều người có thói quen chống cằm khi suy nghĩ đăm chiêu mà không biết đang tự làm xấu làn da của mình. Hành động này được cho là làm ảnh hưởng tới xương hàm gây tắc nghẽn sự lưu thông máu. Chống cằm nhiều là nguyên nhân gây nọng cằm sẽ xuất hiện và làm lão hóa vùng da cằm.



Kiểu ngồi nguy hại này không chỉ gây hại cho xương mà còn làm tăng nguy cơ giãn tĩnh mạch. Nguyên nhân là thói quen này khiến huyết bị gián đoạn dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Chưa kể ngồi chéo chân sẽ làm xương sống bị biến dạng, ảnh hưởng đến cấu trúc xương.



Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ánh sáng xanh trong điện thoại sẽ gián đoạn giấc ngủ. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ còn ảnh hưởng không tốt đến hệ thống miễn dịch và nội tiết. Đó là chưa kể ánh sáng từ điện thoại cũng làm xấu làn da của bạn.



Lời khuyên là không nên sử dụng điện thoại di động trước lúc ngủ một giờ để đảm bảo giấc ngủ không bị ảnh hưởng.



Nhiều người chỉ chú trọng thoa kem chống nắng cho mặt mà bỏ quên các bộ phận khác như cổ, ngực và tay... Trong khi đó bạn vẫn vô tư ra nắng mà những vùng da này không được bảo vệ kem chống nắng, dẫn đến tổn thương và lão hóa nhanh hơn.

Ngoài chống nắng cho cổ, ngực và tay ra, chúng ta cũng nên sử dụng các sản phẩm dưỡng thể để nuôi dưỡng vùng da này khỏi những ảnh hưởng của môi trường.



Tẩy da chết dạng hạt ít được khuyến cáo sử dụng do sự ma xát thúc đẩy da tiết ra nhiều dầu hơn. Do đó các chị em nên thay thế các sản phẩm tẩy tế bào chết dạng hạt thành dạng lột (peeling) với thành phần là Lactic Acid hoặc Glycolic Acid.



Do đó, bác sĩ khuyên nên thay thế nhai kẹo cao su bằng việc ngậm các viên kẹo thông họng hoặc sử dụng nước súc miệng.



Do đó bạn nên hạn chế tắm nước quá nóng đồng thời sử dụng các sản phẩm chăm sóc da như kem dưỡng ẩm toàn thân giúp xoa dịu da nhạy cảm, kích ứng và khô da.



