Muốn biết ai đang theo dõi mình trên mạng, xem ngay 7 tiện ích mở rộng dưới đây

Những tiện ích mà chúng tôi đề xuất dưới đây đều sẽ nói rõ cho bạn những công nghệ theo dõi được tích hợp trong trang web mà bạn truy cập. Từ đó bạn có thể chủ động can thiệp vào chúng và buộc chúng dừng hoạt động. Nếu bạn muốn biết mình bị theo dõi như thế nào mỗi khi truy cập mạng thì những tiện ích này sẽ cho bạn biết rõ kết quả.

Privacy Badger (Chrome, Firefox, Edge)

Đây là một công cụ của Electronic Frontier Foundation, bạn có thể tin tưởng vào tiện tích này. Nó được thiết kế một cách đơn giản và dễ sử dụng nhất cho người dùng. Privacy Badger sẽ cung cấp cho bạn danh sách những ai đang the dõi bạn khi duyệt web và gửi yêu cầu đến những công ty này yêu cầu họ không được phép ghi lại những hoạt động trên mạng của bạn. Nếu họ bỏ qua những đề xuất này trên 3 trang khác nhau thì Privacy Badger sẽ tự động chặn công ty đó ngay lập tức.

Google Ads Transparency Spotlight (Chrome, Edge)

Google hiện cũng đang tham gia tích cực vào cuộc chiến công khai những công ty quảng cáo dựa trên theo dõi của người dùng. Google Ads Transparency Spotlight, vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên nó chỉ có thể nhận diện được những quảng cáo từ mạng lưới quảng cáo của Google và từ những đối tác đã tham gia ký kết sáng kiến Ad Disclosure Schema. Tiện ích này có tác dụng là giúp các quảng cáo và đơn vị cung cấp quảng cáo minh bạch hơn.

Ghostery (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

Một trong những cái tên tiên phong trong việc tìm trình theo dõi người dùng toàn diện nhất hiện nay chính là Ghostery. Dù nó có đi kèm với nhiều tiện ích trả phí khác thì những tính năng cơ bản của Ghostery vẫn được cung cấp miễn phí cho người dùng. Mở tiện ích này lên lúc đang duyệt web Ghostery sẽ cung cấp cho bạn biết toàn bộ những hoạt động theo dõi người dùng đang diễn ra trên trang đó, từ các công ty quảng cáo cho đến những plug-in của mạng xã hội ,.... Bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát xem những trình theo dõi nào được phép hoạt động.

Disconnect (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

Disconnect là một tiện tích bảo vệ quyên riêng tư của người dùng có tác dụng phát hiện ra những hoạt động theo dõi trên các trang web. Theo đó bạn chỉ cần khởi chạy Disconnect trên trình duyệt nó sẽ nhanh chóng cung cấp cho bạn tất cả những trình theo dõi trên trang web hiện tại và phân ra thành 4 loại đó là quảng cáo, MXH, phân tích và nội dung. Tiện ích này cũng cho phép bạn tìm hiểu được chính xác công ty nào đang theo dõi bạn sau đó thực hiện các lệnh chặn đối với các công ty này nếu muốn.

Blur (Chrome, Firefox, Edge)

Một công cụ đa năng như Blur không thể không có mặt trong danh sách này. Blur có khả năng bảo vệ quyền riêng tư, quản lý mật khẩu, bảo vệ địa chỉ Email khỏi thư rác, và phân tích theo dõi người dùng. Tiện ích này sẽ thông báo đến bạn tất cả những hoạt động theo dõi phục vụ quảng cáo mà nó phát hiện trên trang web mà bạn đang truy cập. Đồng thời ghi lại tổng số trình theo dõi đối với tài khoản của bạn. Từ đó bạn có thể xem công ty nào đang có nhiều quảng cáo nhất. Tiện ích này cũng cung cấp thêm những thông tin về những công ty theo dõi hoạt động của người dùng đằng sau các hoạt động trực tuyến.

UltraBlock (Chrome, Edge)

Quá đỗi quen thuộc với người dùng, UltraBlock là một tiện ích chặn quảng cáo chuyên nghiệp. Nó cung cấp những thông tin về các trình theo dõi và ngăn chúng hoạt động khi bạn lướt web. Bạn có thể căn cứ vào đó để quyết định có nên chặn chsung hay không. Các trình theo dõi sẽ được đặt tên, phân loại theo màu và chia thành nhiều mục khác nhau, chúng được liên kết với những phần cụ thể nhúng trên trang mà bạn đang truy cập.

DuckDuckGo Privacy Essentials (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

DuckDuckGo hiện giờ không còn là một công cụ tập trung vào sự bảo mật nữa. Tiện ích mở rộng DuckDuckGo Privacy Essentials có thể hoạt động trên hầu hết trình duyệt và nó mang đến những tính năng vượt trội như: liệt kê những trình theo dõi có trên trang bạn đang truy cập, truy ra những trình theo dõi này kết nối với công ty nào và xác định đâu là công ty vi phạm nhiều nhất, tìm kiếm và liên kết với chính sách quyền riêng tư của trang, cho phép người dùng biết trang này theo dõi bạn như thế nào và chấm điểm về quyền riêng tư cho mỗi trang bạn truy cập.

