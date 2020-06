7 vùng da trên cơ thể thường bị bỏ quên khi thoa kem chống nắng, chớ trách toàn thân không đều màu

Đọc bài viết đưới đây sẽ thấy 99% chị em đều bỏ quên những vùng da này khi bôi kem chống nắng.

1. Mí mắt



Chị em có thể bôi hàng tá lớp trang điểm lên mặt nhưng thường xuyên quên không chống nắng cho mí mắt. Nhiều người lo bôi kem chống nắng bị kích ứng nhưng lại chẳng ngại phủ lên những lớp phấn màu.



Vùng da này rất nhạy cảm, thường lộ rõ những dấu hiệu tuổi tác sớm trên gương mặt. Do đó, bạn có thể chọn sản phẩm chống nắng dạng sáp, chống thấm nước để tránh làm vùng da quanh mắt bị kích ứng. Nên nhớ đeo kính râm khi ra ngoài để tránh ánh nắng làm hại da quanh mắt.

2. Cổ và sau gáy



Nhiều người thường chỉ chú trọng chống nắng cho gương mặt mà chẳng để tấm đến vùng cổ và sau gáy. Nếu không muốn xấu hổ vì da mặt thì trắng còn phần cổ lại đen sì, chị em nên nhớ chống nắng cả cổ và sau gáy để tự tin diện những chiếc áo cổ trễ.

3. Bàn tay và ngón tay



Chẳng hề vô lý tí nào khi bạn chăm chăm chống nắng hết cánh tay mà lại bỏ qua mu bàn tay và những ngón tay. Theo khảo sát tại Texas ở Mỹ, hơn 45% nam giới và 60% nam giới không thoa kem chống nắng ở mu bàn tay hoặc thoa rất sơ sài.



Nên nhớ đôi bàn tay là nơi tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng trong mọi hoạt động. Mặt khác, tế bào Nên nhớ đôi bàn tay là nơi tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng trong mọi hoạt động. Mặt khác, tế bào ung thư da ở bàn tay có khả năng cao di căn đi các nơi khác. Do đó đừng ngược đã bàn tay của mình nhé, hãy chống nắng cho nó cẩn thận và nhớ đeo găng tay khi đi ngoài trời.

4. Bàn chân



Trong thời tiết nắng nóng của mùa Hè, những đôi dép xỏ ngón hay sandal thường là ưu tiên hàng đầu. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người bị cháy da hoặc in hằn vệt dép lên bàn chân. Để giữ bàn chân đều màu, hãy nhớ bôi kem chống nắng.



5. Môi



100% chị em không bao giờ quên đánh son khi ra đường nhưng tới 90% người quên chống nắng cho môi. Tương tự da mặt, môi thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên việc dưỡng ẩm không là chưa đủ. Nên nhớ dùng son chống nắng cách 2-3 tiếng, để môi không bị khô và xỉn màu.

6. Tai



Đã quên thoa kem chống nắng phần gáy và cổ, kiểu gì chị em cũng quên luôn cả tai. Đừng quên tai cũng phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp. Ung thư da cũng có thể hình thành ở đây.



Các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên dùng kem chống nắng dạng thỏi để thoa lên các vùng da nhỏ như tai. Khi ra ngoài nên mặc áo có chùm đầu, đội mũ rộng vành để che chắn cả tóc và tai.

7. Da đầu



Nghe có vẻ vô lý nhưng chính xác là bạn cần chống nắng cho tóc và da đầu. Vùng da này rất dễ bị cháy nắng dù chúng nằm dưới lớp tóc khiến nhiều người không mấy bận tâm.



Cách tốt nhất là dùng sản phẩm chống nắng dạng xịt để xịt lên da đầu. Bởi lẽ nếu bôi kem chống nắng trực tiếp lên tóc có thể làm hại tóc. Đừng quên đội mũ khi di chuyển ngoài nắng.

Theo Hà Ly/SKCĐ