Bạn thân Trấn Thành 'lịch sự' mỉa mai nữ tiến sĩ phát ngôn 'cay nghiệt' về Hoa hậu

Mấy ngày nay, cả cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán, tranh luận về đoạn phát ngôn gây sốc của tiến sĩ Đoàn Hương. Nữ tiến sĩ gọi các nàng hậu là những 'con điên', sử dụng ngôn từ vô cùng gay gắt để đánh giá về cộng đồng Hoa hậu.

Bức xúc khi 'vô duyên vô cớ' bị 'coi thường', mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài - bạn thân Trấn Thành đã lên tiếng đáp trả đích danh tiến sĩ Đoàn Hương, nhẹ nhàng mà 'sâu cay' mỉa mai ngược:

'Trước một thứ mình không có được, người ta thường có 2 xu hướng: Khát khao, mong muốn hoặc tỏ ra căm ghét, coi thường. Giống như người phụ nữ già nua luôn khát khao thanh xuân, sự trẻ trung, nhưng lại luôn dành lời cay nghiệt cho những cô nàng trẻ đẹp. Tôi hiểu tâm lý đó, nhưng có lẽ tôi chẳng thể an ủi hay đồng cảm cùng chị.

Ngoại hình đâu làm nên giá trị của một con người, cũng như học hàm, học vị không nhất định đồng nghĩa với trí tuệ, sự hiểu biết, tiến sỹ Đoàn Hương ạ. Tôi hiểu những khiếm tật trong tư duy của chị, cả lý do chị bài xích, phủ nhận giá trị của cái đẹp một cách phi học thức (tôi dùng từ Hán Việt cho nó nhẹ nhàng hơn) và tôi cũng có giải pháp tốt hơn dành cho chị.

Hoa hậu Thu Hoài từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 tại Mỹ. Cũng trong cuộc thi này, cô đồng thời giật luôn 2 giải phụ là Hoa hậu ảnh và Hoa hậu ứng xử hay nhất khiến dân tình thán phục.



Chị Đoàn Hương ạ, muốn trở thành hoa hậu, ngoài phần thi ngoại hình, mỗi thí sinh còn cần trải qua phần thi ứng xử, thể hiện trí tuệ của mình. Chấm điểm cho họ đều là những quan chức quản lý văn hoá, nhà báo, nhà mỹ học và trí thức. Nếu theo logic của chị thì họ đã lựa chọn một "người điên" để trao vương miện sao?

Là phụ nữ, tôi hiểu sự khổ sở, ám ảnh về ngoại hình sẽ biến đổi con người ta khủng khiếp thế nào. Nó khiến đàn bà trở nên cay nghiệt, độc ác một cách rất đáng thương, như cách chị lồng lộn rủa xả người khác, chỉ vì họ đẹp và là hoa hậu. Tôi tự hỏi rằng những cô gái tuyệt vời như H'Hen Niê, Mai Phương Thuý, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, họ đã làm gì để khiến một "trí thức" như chị hành xử như một người ít học?

Tôi có thể đưa cho chị một giải pháp: Tài trợ cho chị gói làm đẹp tuỳ ý tại Khơ Thị. Tất nhiên không thể giúp chị đẹp như hoa hậu, bởi "có bột mới có thể gột nên hồ", nhưng khiến chị không còn tự ti, ám ảnh về ngoại hình thì chắc chắn. Tôi hi vọng, sự cải thiện về mặt ngoại hình sẽ giúp chị cân bằng tâm lý hơn và giúp cuộc sống bình yên hơn, vì bớt đi một vị tiến sỹ luôn hằn học và tiêu cực.

Thương chị!

From Miss Thu Hoài with love!'

Bài đăng của Hoa hậu Thu Hoài trên trang cá nhân.

Ảnh Hoa hậu Thu Hoài đăng kèm bài viết.

Không chỉ mình Hoa hậu Thu Hoài bức xúc đáp trả lại 'lời đánh giá tiêu cực' của tiến sĩ Đoàn Hương, mà trước đó, 1 loạt nàng hậu cũng đã 'rủ nhau' đồng loạt đăng ảnh xinh đẹp cùng hastag 'ăn nói có duyên', được cho là ẩn ý ám chỉ tới phát ngôn gây tranh cãi của nữ tiến sĩ.

Những lời lẽ đáp trả đầy lịch sự nhưng vẫn đủ tính công kích của Hoa hậu Thu Hoài đã nhận được sự ủng hộ cùng nhiều lời khen ngợi từ phía dân tình. Nhiều người cho rằng, nhận định về Hoa hậu của nữ tiến sĩ có phần quá 'quy chụp, đánh đồng, phiến diện', Hoa hậu cũng có người này người kia, không thể 'hạ thấp' tất cả như vậy được.