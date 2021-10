Đạo diễn Lê Hoàng: Chó là người bạn lớn nhất của loài người

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng đã đăng tải 1 bài viết dài, hài hước liệt kê đủ 20 lý do khiến con gái thích... chó đến 'kỳ cục và ngây dại'.

TẠI SAO CON GÁI THÍCH CHÓ

Chó là người bạn lớn nhất của loài người. Điều ấy không có gì phải bàn cãi. Biết bao nhiêu công việc chó đã giúp chúng ta từ trước tới nay, có lẽ khó mà kể đủ được. Nào kéo xe, nào săn bắn, nào truy lùng tội phạm, nào giữ nhà, nào dẫn đường. Cho nên chả có ai ngạc nhiên khi nhiều nơi dựng tượng chó, gắn huy chương cho chó hoặc làm phim lấy chó đóng vai chính.

Nhưng nếu nhân loại mê chó nói chung thì con gái mê chó nói riêng là điều khiến nhiều người ngạc nhiên. Vì sự mê của các em với chó lắm lúc trở nên vô độ, trở nên kỳ cục và ngây dại…

Có nhiều cô thấy chó lập tức rú lên, nhào tới, ôm chặt hoặc bế bổng. Vài cô khác lập tức đeo chó lên lưng, vác chó lên giường, may áo cho chó, thắt nơ cho chó, tắm cho chó và xịt nước hoa cho chó. Ở bên Tây, có bà còn quá quắt hơn, trước lúc hy sinh để di chúc toàn bộ tài sản cho chó.

Một điều kỳ lạ là mèo có vẻ ngoài dễ thương hơn, sạch sẽ hơn nhưng lượng con gái hâm mộ mèo không bao giờ đông như chó.

Thế giới quái đản. Tại Paris, chó xếp trên đàn ông, và dù ra đường ở Paris, bạn ngước lên là thấy tháp Eiffel còn ngước xuống là đụng ngay phân chó, cũng không một ông thị trưởng nào dám ban hành lệnh cấm dẫn chó ra phố, vì ông ta sẽ bị mất chức ngay khi bầu cử.

Đạo diễn Lê Hoàng hài hước lý giải lý do con gái thích chó.

Cho nên rất nhiều khi, từ đáy lòng mình, tuy không dám nói ra, khối trai trẻ chỉ mong các cô gái đối xử và yêu quý mình như chó là tốt quá rồi. Dù cho tự ái, do được giáo dục kỹ càng về phẩm giá mơ hồ, họ chưa bao giờ tiết lộ mơ ước thầm kín này nhưng nó vẫn tồn tại chả khi nào dứt.

Vậy nhân đây, khi năm con chó mới bắt đầu chúng ta thử xem xét chó có phẩm chất gì, có nhân cách gì, có học thức gì mà đàn ông chúng ta không so bì được. Tất nhiên chúng ta biết không phải để biến thành chó, vì dù cuộc đời có bi kịch ra sao đi nữa, chắc chỉ có chó mơ thành chúng ta. Chẳng qua, biết để tham khảo, để hoàn thiện mình và nâng cao mình.

Khái quát so với đàn ông, chó có những đặc điểm hơn hẳn như sau:

1- Chó không uống rượu, không hút thuốc. Do đó chó đâu có lè nhè, nôn thốc nôn tháo, thả khói hôi rình và đi lảo đảo.

2- Chó không bạo hành bạn gái. Nếu chó có cắn nhau là hoặc cắn mèo, hoặc cắn bạn trai, chả bao giờ chó hành hung bạn gái. Chó không khi nào đấm đá phụ nữ của mình lẫn của ai khác.

3- Chó chả khi nào nói xấu mẹ của cô chủ. Khác hẳn với đàn ông luôn dè chừng và dèm pha mẹ vợ.

Nếu cô chủ có mẹ đẻ và cả mẹ kế, chó cũng không thấy có vấn đề gì.

4- Chó không khi nào tra khảo cô gái: vừa đi đâu, đi với ai, tại sao giờ này mới về. Thậm chí, cô gái càng về khuya, chó càng mừng.

5- Chó không mang chuyện ở công ty, ở cơ quan về dằn vặt vợ con. Do không biết nói, hoặc có thể là không thèm nói, chó chả khi nào hét lên “tôi chán cô lắm rồi” hoặc “để tôi yên, tôi đang đau ruột đây”.

6- Chó không đứng núi này trông núi nọ. Chó không khi nào đi phố ngoái lại nhìn một cô gái khác. Chó không bao giờ chê cô chủ béo, cô chủ gầy, cô chủ già hay cô chủ cũ đi. Chó không nhìn các em mặc áo tắm trên ti vi, sau đó liếc nhìn cô chủ và thở dài.

7- Chó không ngáy, không khạc nhổ, không vứt quần áo bừa bãi trong phòng.

8- Chó không đọc trộm thư, xem trộm tin nhắn trong điện thoại. Có để những thứ ấy ngay trước mặt, chó cũng không liếc vào.

9- Chó không mua sắm cho ai, nhưng cũng chả khi nào khó chịu khi thấy ai mua sắm. Dù cô chủ có bao nhiêu giày dép, bao nhiêu túi xách, chó cũng chả thấy gì phải chê trách nếu có sắm thêm.

10- Chó nhảy tưng tưng, còn đàn ông nhảy chồm chồm.

Ảnh Lê Hoàng đăng tải kèm bài viết.

11- Thái độ của chó rất rõ ràng. Vui thì ve vẩy đuôi, giận thì đuôi bất động. Trong khi đàn ông mặt có vẻ thế này, nhưng trong lòng lại thế khác.

12- Mọi tài sản, thu nhập của chó đều công khai, minh bạch. Chả bao giờ chó lén lút dấu diếm tiền bạc, của cái cho chó khác hoặc cho đứa khác.

13- Chó hầu như không lẩm cẩm, không hâm, không bệnh bất ngờ, không bỏ nhà ra đi để lại một bức thư xin lỗi

14- Nếu cô chủ có văn hóa và thu nhập cao chó không tự ti. Nếu cô chủ có bằng cấp thấp hoặc thu nhập thấp, chó cũng không kênh kiệu, vênh váo. Chó chả bao giờ nghĩ ai ở với mình là cho cần dựa dẫm.

15- Chó chả khi nào đòi thông cảm, đòi chia sẻ hoặc mang những lời hứa ngày xưa ta dằn vặt nhau.

16- Chó không bao giờ khoe không bao giờ nổ là Việt Kiều. Đối với chó, mọi quê hương đều bình đẳng.

17- Chó hiểu rất cả các ngôn ngữ từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Na Uy hay tiếng Maroc. Nhưng chó không khi nào nói ngoại ngữ trước mặt khách khiến chủ nhân quê.

18- Chó không mặc quần đùi rộng hoặc áo may ô nhàu nát.

19- Chó chả bao giờ nhăn nhó với cô chủ. Tại sao cứ ăn mãi một món này.

20- Chó không hề biết số đo ba vòng của cô chủ, chả hề quan tâm, chả hề so sánh chúng với ai.

Vì các lý do trên, chúng ta đừng ngạc nhiên trước tình cảm thiếu nữ dành cho chó. Những tình cảm ấy sẽ còn mãi mãi với thời gian!