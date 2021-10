Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao lan truyền 1 đoạn clip ghi lại thảm cảnh vụ va chạm giao thông kinh hoàng tại khu vực Cầu Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Clip tai nạn kinh hoàng tại Bắc Ninh.

Theo 1 số nguồn tin, vào khoảng 14h35 chiều nay (4/10), 1 ô tô con chở khoảng 5 người đã xảy ra va chạm với xe tải 99C 145.12 tại ngã 4 đường. Cú tông cực mạnh khiến xe ô tô con lộn nhiều vòng, lật 'phơi bụng' và 'nát bét' khiến 2 người tử vong tại chỗ (1 nam, 1 nữ). Một người mắc kẹt trong xe, 3 người bị thương khác.

Ngoài ra, nhiều nguồn cũng đưa tin rằng, nạn nhân trong vụ tai nạn ô tô thảm khốc vừa xảy ra tại Bắc Ninh là thành viên thuộc team Youtuber Duy Thường, trong đó có Nam Ok.

Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng nhiều người hâm mộ của Nam Ok đã không kìm được nỗi buồn, xót xa để lại lời tiễn biệt ở phần bình luận trong những bài đăng gần nhất của nam Youtuber trẻ.

Bài đăng hồi đầu tháng 10 cùng dòng trạng thái vô tình khiến nhiều người cho rằng như 1 điềm báo xấu.

Dù chưa rõ thực hư, nhưng người hâm mộ của Nam Ok vô cùng hoang mang xót xa tiễn biệt chàng trai trẻ.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ tai nạn tại Bắc Ninh. Tuoitrexahoi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất tại đây.