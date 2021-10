Sao Việt 'mùa' Halloween: Châu Bùi 'xưng vương 1 cõi' với loạt ảnh đậm chất Hollywood!

Hòa cùng không khí Halloween, mới đây, Châu Bùi vừa tung bộ ảnh với tạo hình cực chất của White Queen - Red Queen trong bộ phim 'Alice in Wonderland'. Trước đó, cô nàng fashionista hàng đầu Việt Nam cũng từng 'gây sốt' khi tái hiện lại 1 loạt tựa phim kinh điển của Hollywood gồm: Morticia Addams (The Addams Family 1991), Poison Ivy (Batman & Robin 1997), Casey Becker (Scream 1996), The Evil Dead 1981 - 2013, Psycho 1960.

Châu Bùi tái hiện lại Poison Ivy trong bộ phim kinh điển Batman & Robin 1997.

White Queen trong Alice in Wonderland.

Red Queen trong Alice in Wonderland.

Châu Bùi tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Với gương mặt đẹp sắc sảo cùng phong cách thời trang độc đáo, chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Châu Bùi đã từ 1 cô hotgirl chụp ảnh lookbook vô danh 'vươn mình' trở thành 1 fashionista, influencer có tiếng nhất nhì showbiz Việt. Trong năm 2019, Châu Bùi còn được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách '30 under 30' ở lĩnh vực Giải trí, cho thấy sức ảnh hưởng rất lớn của cô nàng.